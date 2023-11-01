Как раз и навсегда победить примерзающие к стеклу дворники

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Жить в России и не испытать на себе ритуал снятия стеклоочистителей — это все равно, что упустить важный аспект жизни в стране. Постоянно меняющаяся погода, с ледяным дождем и перепадами температур в течение половины года, заставляет нас поднимать дворники, как бы сигнализируя "нежелательным элементам" покинуть автомобиль нечищеными. В противном случае мы пускаемся в утренний танец, надеясь отсоединить стекло от резины. Не всем удается освоить этот маневр, поэтому в зимние месяцы стеклоочистители становятся очень востребованным товаром.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Производители автомобилей пытаются решить эту проблему, оснащая новые модели обогревом стекла или, по крайней мере, обогреваемой зоной для самих стеклоочистителей. Однако наша реальность далека от современных автомобилей. Поэтому приходится решать проблему самостоятельно, ведь, как говорится в пословице, "утопающий ухватится за соломинку".

Различные методы были испытаны на лобовом стекле и резиновых дворниках. И все же мы по-прежнему оказываемся в том же затруднительном положении из-за необходимости частого повторения, что всегда ставило перед нами проблемы с точки зрения последовательности. Проще говоря, если забыть хотя бы один раз, это гарантирует приход ледяного дождя, превращающего стекло и стеклоочистители в непроницаемый блок. Итак, мы начинаем с нуля.

Тем не менее, решение существует, хотя и несколько более замысловатое, чем обычные рекомендации в Интернете. Опытные водители обнаружили, что силиконовая смазка может стать временным решением, хотя и продержится всего пару дней, прежде чем смыться. "Хитрость" заключается в использовании силиконового спрея, обычно продающегося в автомобильных магазинах, что быстро и удобно, но в конечном итоге неэффективно.

Если примерзают дворники, к лобовому стеклу.