Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом

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Когда двигатель автомобиля издает громкие и неприятные звуки, это обычно связывают с прогоревшим глушителем. Однако на самом деле все гораздо сложнее и многограннее. Давайте углубимся в этот вопрос, разбирая его шаг за шагом.

Фото: bizshop.by

Выпускной коллектор представляет собой начальное препятствие для выхода выхлопных газов. Этот жизненно важный компонент работает в тяжелых условиях, испытывая перепады температур, что обуславливает необходимость его изготовления из прочных, термостойких материалов. Тем не менее, существует уязвимое место — прокладка, расположенная между коллектором и блоком цилиндров. Если эта прокладка приходит в негодность, возникает слабый свистящий звук, который со временем становится все более интенсивным. Единственное средство в этом случае — замена поврежденной прокладки.

После коллектора может быть установлена гибкая гофрированная труба для снижения воздействия вибраций двигателя на выхлопную систему. Этот элемент, обладающий гибкостью в системе, противостоит проблемам, возникающим из-за повышенных температур и коррозионных веществ, встречающихся на дорогах. По прошествии времени гофрированная труба подвергается ржавчине и в конечном итоге разрушается, генерируя низкочастотный гул с колебаниями. Причиной этого явления может быть гибкость, присущая трубе. И наоборот, если резонатор перегорает, он генерирует непрерывный, неизменный гул.

В большинстве случаев сами выхлопные трубы редко разрушаются до образования перфорации. Обычно коррозия проявляется в местах сварки, соединяющих трубы с глушителем или резонатором. Во время поездок по бездорожью от тряски сварной шов может треснуть, в результате чего глушитель будет волочиться за автомобилем.

Аналогичный исход может произойти, если компоненты системы подвески поддадутся воздействию времени — порвутся резиновые амортизаторы или сгниют крепления — или если выйдет из строя крепление впускной трубы. Последний случай был отмечен в первом поколении китайского седана Lifan Solano. В этом случае труба просто отсоединилась, что потребовало значительного ремонта, так как сварка стала непреодолимой задачей в полевых условиях.

И наконец, неправильная установка каталитического нейтрализатора во время замены может привести к тяжелым последствиям. Некоторые автолюбители предпочитают пользоваться дешевыми услугами, где неопытные механики прибегают к насильственному извлечению конвертера с помощью молотка, а затем сваривают корпус. В результате автомобиль начинает выть, как раненое существо. Совет здесь прост — не идите на компромисс с качеством ради низкой цены. Гораздо предпочтительнее пренебречь соблазном недорогой "сделки" и вместо этого посетить сервисный центр, где работают профессионалы, которые старательно исправят ситуацию, установив настоящий искрогаситель, а не прибегая к самодельным решениям.

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Серьезное заблуждение водителей о выхлопной системе АВТО