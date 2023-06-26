Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Онколог-маммолог Игнатов: импланты не влияют на состояние молочных желёз и развитие рака груди
Грецкий орех: все тонкости выращивания
Эксперты назвали продукты, которые помогут "омолодить" кровь
Times: владелец пропавшего в Атлантике батискафа "хищно" искал известных клиентов для экспедиций
На курортах Египта начали снимать сетки, установленные против акул
Эндокринолог рассказала, о каких болезнях говорят отёки ног, рук, лица и "мешки" под глазами
Зеленский пригласил депутата парламента Греции Мицотакиса приехать в Киев
Фигурист РФ Роман Костомаров впервые показал видеокадры с тренировки на протезах
Комик Дмитрий Журавлёв рассказал, как потерял в такси самодельный накладной зуб из фольги

Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом

3:14
Авто

Когда двигатель автомобиля издает громкие и неприятные звуки, это обычно связывают с прогоревшим глушителем. Однако на самом деле все гораздо сложнее и многограннее. Давайте углубимся в этот вопрос, разбирая его шаг за шагом.

Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом
Фото: bizshop.by

Выпускной коллектор представляет собой начальное препятствие для выхода выхлопных газов. Этот жизненно важный компонент работает в тяжелых условиях, испытывая перепады температур, что обуславливает необходимость его изготовления из прочных, термостойких материалов. Тем не менее, существует уязвимое место — прокладка, расположенная между коллектором и блоком цилиндров. Если эта прокладка приходит в негодность, возникает слабый свистящий звук, который со временем становится все более интенсивным. Единственное средство в этом случае — замена поврежденной прокладки.

После коллектора может быть установлена гибкая гофрированная труба для снижения воздействия вибраций двигателя на выхлопную систему. Этот элемент, обладающий гибкостью в системе, противостоит проблемам, возникающим из-за повышенных температур и коррозионных веществ, встречающихся на дорогах. По прошествии времени гофрированная труба подвергается ржавчине и в конечном итоге разрушается, генерируя низкочастотный гул с колебаниями. Причиной этого явления может быть гибкость, присущая трубе. И наоборот, если резонатор перегорает, он генерирует непрерывный, неизменный гул.

В большинстве случаев сами выхлопные трубы редко разрушаются до образования перфорации. Обычно коррозия проявляется в местах сварки, соединяющих трубы с глушителем или резонатором. Во время поездок по бездорожью от тряски сварной шов может треснуть, в результате чего глушитель будет волочиться за автомобилем.

Аналогичный исход может произойти, если компоненты системы подвески поддадутся воздействию времени — порвутся резиновые амортизаторы или сгниют крепления — или если выйдет из строя крепление впускной трубы. Последний случай был отмечен в первом поколении китайского седана Lifan Solano. В этом случае труба просто отсоединилась, что потребовало значительного ремонта, так как сварка стала непреодолимой задачей в полевых условиях.

И наконец, неправильная установка каталитического нейтрализатора во время замены может привести к тяжелым последствиям. Некоторые автолюбители предпочитают пользоваться дешевыми услугами, где неопытные механики прибегают к насильственному извлечению конвертера с помощью молотка, а затем сваривают корпус. В результате автомобиль начинает выть, как раненое существо. Совет здесь прост — не идите на компромисс с качеством ради низкой цены. Гораздо предпочтительнее пренебречь соблазном недорогой "сделки" и вместо этого посетить сервисный центр, где работают профессионалы, которые старательно исправят ситуацию, установив настоящий искрогаситель, а не прибегая к самодельным решениям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Серьезное заблуждение водителей о выхлопной системе АВТО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Кто был нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Последние материалы
Охлобыстин рассказал, что вернулся с дачи и узнал о случившемся в России
Белый дом назвал отрезвляющими результаты первых недель наступления ВСУ
Психолог Некрасов-Гром объяснил, почему летом люди чаще влюбляются: пора порадоваться
"Турпром": туристка из РФ нашла "жильё" в Турции за 9 тысяч рублей на двоих у моря за неделю
Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня
Чем полезен Иван-чай
Как успешно разводить в саду яблони
Вице-премьер Хуснуллин проконтролирует ремонт дорог, повреждённых ЧВК «Вагнер»
Диетолог: "На завтрак нельзя есть сладкое"
Докладчик ООН Моралес: Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников