В Интернет попали фотографии ещё не представленного "спортивного" варианта Lada Granta Sport.
На фото можно разглядеть новые диски, бампер и молдинги. Плюс ко всему, сообщается, когда начнётся массовый выпуск модели.
Об этом сообщает портал 4pda.to, отмечая, что первые снимки появились в тольяттинской группе Avtograd News.
По словам автора, на фото новый вариант "спортивной" Lada Granta, который получит силовую установку мощностью 122 лошадиных сил и дисковые тормоза сзади и спереди.
Тестовые сборки проводит дочерняя компания автогиганта "АвтоВАЗ" — Lada Sport. После выхода из корпоративного отпуска сотрудников компании 19 июня производство начнётся в промышленных масштабах, подытожил источник.
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