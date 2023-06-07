Абсолютно новая Lada Granta Sport попала на фото

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В Интернет попали фотографии ещё не представленного "спортивного" варианта Lada Granta Sport.

Фото: https://4pda.to/s/as6yurXTySsXU7RCpgsHC2oMRZLodx.jpg

На фото можно разглядеть новые диски, бампер и молдинги. Плюс ко всему, сообщается, когда начнётся массовый выпуск модели.

Об этом сообщает портал 4pda.to, отмечая, что первые снимки появились в тольяттинской группе Avtograd News.

По словам автора, на фото новый вариант "спортивной" Lada Granta, который получит силовую установку мощностью 122 лошадиных сил и дисковые тормоза сзади и спереди.

Тестовые сборки проводит дочерняя компания автогиганта "АвтоВАЗ" — Lada Sport. После выхода из корпоративного отпуска сотрудников компании 19 июня производство начнётся в промышленных масштабах, подытожил источник.

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