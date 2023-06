Volvo EX30 получит вариант Cross Country в следующем году

Во время недавней презентации нового EX30 в Италии компания Volvo сделала интересное заявление. Автопроизводитель подтвердил свои планы по выпуску электрического варианта внедорожника EX30, известного как Cross Country, в следующем году. Эта замечательная разработка не только знаменует собой дебют полностью электрической модели Cross Country, но и представляет собой первое применение этой концепции в линейке кроссоверов и внедорожников Volvo.

Энтузиасты могут ожидать схожего стиля с существующими автомобилями Volvo Cross Country, отличающегося повышенной высотой посадки и целеустремленной облицовкой вокруг колесных арок. Volvo сообщила, что EX30 Cross Country будет оснащен противоскользящими накладками, защищающими переднюю, боковую и заднюю части кузова. Кроме того, на переднем бампере и люке появятся декоративные черные панели, отличительный фирменный знак Cross Country и небольшой шведский флаг, установленный на капоте.

Хотя Volvo еще не раскрыла конкретные детали силового агрегата для варианта Cross Country, мы можем предположить, что он будет основан на полноприводном Twin Motor Performance EX30. В конце концов, полный привод является неотъемлемой частью стиля Cross Country. Это позволяет предположить, что мы можем ожидать мощный аккумуляторный блок на 69 киловатт-часов и пару электромоторов, выдающих впечатляющую мощность в 422 лошадиные силы и 400 фунт-фут крутящего момента. Хотя дополнительные функции Cross Country могут несколько повлиять на 265-мильный запас хода EX30 Twin Motor, точные цифры пока не определены.

Как и стандартный EX30, версия Cross Country будет доступна для предварительного заказа сразу после дебюта. Хотя точная дата выпуска еще не подтверждена, Volvo ожидает, что EX30 Cross Country поступит в производство до конца 2024 года.

