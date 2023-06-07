Volvo EX30 получит вариант Cross Country в следующем году

Во время недавней презентации нового EX30 в Италии компания Volvo сделала интересное заявление. Автопроизводитель подтвердил свои планы по выпуску электрического варианта внедорожника EX30, известного как Cross Country, в следующем году. Эта замечательная разработка не только знаменует собой дебют полностью электрической модели Cross Country, но и представляет собой первое применение этой концепции в линейке кроссоверов и внедорожников Volvo.

Фото: cenyavto. com%2Fprezentaczii-novogo-krossovera-volvo-ex30-2024%2F&psig=AOvVaw0Za7ikNCAy2Etcd7Nql_kX&ust=1685580392378000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiFor-1qp7_AhWIwSoKHXfpATEQr4kDegUIARD9AQ

Энтузиасты могут ожидать схожего стиля с существующими автомобилями Volvo Cross Country, отличающегося повышенной высотой посадки и целеустремленной облицовкой вокруг колесных арок. Volvo сообщила, что EX30 Cross Country будет оснащен противоскользящими накладками, защищающими переднюю, боковую и заднюю части кузова. Кроме того, на переднем бампере и люке появятся декоративные черные панели, отличительный фирменный знак Cross Country и небольшой шведский флаг, установленный на капоте.

Кроме того, Volvo подтвердила, что EX30 Cross Country будет стандартно оснащаться 19-дюймовыми черными колесами. Признавая преимущества меньших колес и более прочных шин для такого внедорожника, как этот, Volvo также предложит 18-дюймовые колеса со специализированными шинами в качестве опции.

Хотя Volvo еще не раскрыла конкретные детали силового агрегата для варианта Cross Country, мы можем предположить, что он будет основан на полноприводном Twin Motor Performance EX30. В конце концов, полный привод является неотъемлемой частью стиля Cross Country. Это позволяет предположить, что мы можем ожидать мощный аккумуляторный блок на 69 киловатт-часов и пару электромоторов, выдающих впечатляющую мощность в 422 лошадиные силы и 400 фунт-фут крутящего момента. Хотя дополнительные функции Cross Country могут несколько повлиять на 265-мильный запас хода EX30 Twin Motor, точные цифры пока не определены.

Как и стандартный EX30, версия Cross Country будет доступна для предварительного заказа сразу после дебюта. Хотя точная дата выпуска еще не подтверждена, Volvo ожидает, что EX30 Cross Country поступит в производство до конца 2024 года.

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The new electric Volvo EX30 is the smallest but quickest Volvo SUV!