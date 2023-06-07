Продажи автомобилей Москвич растут

Московский производитель автомобилей "Москвич" недавно обнародовал данные о продажах за последние шесть месяцев. Превзойдя ожидания, российские потребители приобрели более 2,5 тысяч единиц популярных кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е", причем только в мае было продано 860 единиц. Эти впечатляющие цифры продаж свидетельствуют о растущем спросе на автомобили "Москвич" на российском рынке. В этой статье мы рассмотрим последнюю статистику продаж, сравним показатели за месяц, обсудим популярность различных моделей и выясним причины повышения цен.

Фото: newizv.ru

Сравнение продаж по месяцам

Анализируя показатели продаж за май и предыдущий месяц, мы наблюдаем небольшое снижение объема продаж. В апреле было продано 969 автомобилей "Москвич", а в мае это число сократилось до 860. Стоит отметить, что более доступный бензиновый "Москвич 3", цена которого составляет чуть менее двух миллионов рублей, оказался более популярным, чем электрический "Москвич 3е", цена которого начинается от 3,5 миллионов рублей.

Повышение цен и обновление моделей

Начиная с июня, обе модели подорожали. Стандартная версия "Москвич 3" подорожала на 22 тысячи рублей. Однако вариант "Комфорт", оснащенный бесступенчатой трансмиссией (CVT) и подогревом передних сидений, остался по прежней цене. Следовательно, стартовая цена "Москвича 3" теперь составляет 1 992 000 рублей.

С другой стороны, электрический "Москвич 3е" подорожал на 58 тысяч рублей, и его стартовая цена составляет 3 558 000 рублей. Эти обновленные цены распространяются на модели 2023 года, в то время как цены на прошлогодние автомобили остаются неизменными. Представитель завода-изготовителя объяснил повышение цен общим ростом цен на автомобили на рынке.

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МОСКВИЧ 3. РЕАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ И ЦЕНЫ