Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Volvo EX30 получит вариант Cross Country в следующем году
Продажи автомобилей Москвич растут
Smotrim: туристам из РФ рассказали, за что в Египте грозят аресты и штрафы
Военкор Сладков – о боях в Запорожье: киевский режим собирает погибших и отходит
Нейросеть ChaGPT рассказала, какие решения приняла бы на посту президента государства
Гаджиев: без Сёмина "Локомотив" болтает из стороны в сторону
Российский сенатор Пушков: Саудовская Аравия и Иран нанесли разрушительный удар по политике США
Представляем новую Lada Granta Drive Active: Цена, характеристики и уникальный дизайн
Вскрылся обман украинского СМИ, пытавшегося очернить Россию по поводу "подрыва ГЭС" при помощи старого фото

Автомобили УАЗ планируют расширение производства в Гане

2:36
Авто

УАЗ, известный производитель внедорожников, рассматривает возможность расширения своего производства в Гане. Африканская страна заинтересована в изучении этой возможности и планирует в ближайшие месяцы направить делегацию в Москву для обсуждения потенциального сотрудничества. Лоуренс Аку-Боатенг, председатель Гана-Российского делового совета по развитию, сообщил, что несколько компаний в Гане проявили интерес к автомобилям УАЗ. Однако конкретные модели, которые могут собираться на местных заводах, пока не разглашаются.

Автомобили УАЗ планируют расширение производства в Гане
Фото: https://ok.ru/polnyprivod.jeep/topic/150955277060228

Изучение сотрудничества

В июне или июле 2023 года Аку-Боатенг и делегация проведут переговоры с "Соллерсом", материнской компанией УАЗа, представляющей российский автоцентр в Гане. Если переговоры окажутся успешными, в Гане могут быть созданы сборочные линии для автомобилей УАЗ.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщало, что российские автопроизводители УАЗ и КАМАЗ заинтересованы в продаже автомобилей в Гане.

Растущий африканский интерес

Гана — не единственная африканская страна, заинтересованная в производстве автомобилей УАЗ. В конце мая посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза выразил желание производить автомобили UAZ Patriot в своей стране, подчеркнув их пригодность для сложных дорожных условий страны. Однако УАЗ пока не подтвердил сотрудничество с Центральноафриканской Республикой и лишь изучает эту возможность.

Между тем, российский автозавод расширяет свои производственные мощности, планируя увеличить выпуск на две тысячи автомобилей в год. Кроме того, работники получат очередное повышение заработной платы, которая с начала года увеличилась на 12%.

Будущее УАЗа в Гане

Если УАЗ успешно наладит сборочные линии в Гане, это не только укрепит автомобильную промышленность страны, но и внесет вклад в местную экономику. Присутствие такого известного международного бренда, как УАЗ, обеспечит возможности для трудоустройства и будет способствовать передаче технологий.

Гана, с ее разнообразным рельефом и растущим спросом на прочные внедорожники, представляет собой перспективный рынок для УАЗа. Удовлетворяя специфические потребности ганских потребителей, УАЗ может зарекомендовать себя как надежный и предпочтительный бренд в автомобильном секторе страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Производство УАЗ в сердце Африки #НовостиУАЗ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.

Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
Последние материалы
Гаджиев: без Сёмина "Локомотив" болтает из стороны в сторону
Российский сенатор Пушков: Саудовская Аравия и Иран нанесли разрушительный удар по политике США
Вскрылся обман украинского СМИ, пытавшегося очернить Россию по поводу "подрыва ГЭС" при помощи старого фото
Представляем новую Lada Granta Drive Active: Цена, характеристики и уникальный дизайн
В Тюменской области школьник спас малыша из реки: "Был по шею в ледяной воде"
Диетолог Соломатина: Ежедневный суп необязателен, можно обойтись
Российский "Автотор" расширяет сборку модели BAIC X55 в Калининграде
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Лучшие подержанные электромобили в России
Полковник Залесский оценил работу генерала Теплинского на фоне наступления ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников