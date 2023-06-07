УАЗ, известный производитель внедорожников, рассматривает возможность расширения своего производства в Гане. Африканская страна заинтересована в изучении этой возможности и планирует в ближайшие месяцы направить делегацию в Москву для обсуждения потенциального сотрудничества. Лоуренс Аку-Боатенг, председатель Гана-Российского делового совета по развитию, сообщил, что несколько компаний в Гане проявили интерес к автомобилям УАЗ. Однако конкретные модели, которые могут собираться на местных заводах, пока не разглашаются.
В июне или июле 2023 года Аку-Боатенг и делегация проведут переговоры с "Соллерсом", материнской компанией УАЗа, представляющей российский автоцентр в Гане. Если переговоры окажутся успешными, в Гане могут быть созданы сборочные линии для автомобилей УАЗ.
Ранее Министерство иностранных дел России сообщало, что российские автопроизводители УАЗ и КАМАЗ заинтересованы в продаже автомобилей в Гане.
Гана — не единственная африканская страна, заинтересованная в производстве автомобилей УАЗ. В конце мая посол Центральноафриканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза выразил желание производить автомобили UAZ Patriot в своей стране, подчеркнув их пригодность для сложных дорожных условий страны. Однако УАЗ пока не подтвердил сотрудничество с Центральноафриканской Республикой и лишь изучает эту возможность.
Между тем, российский автозавод расширяет свои производственные мощности, планируя увеличить выпуск на две тысячи автомобилей в год. Кроме того, работники получат очередное повышение заработной платы, которая с начала года увеличилась на 12%.
Если УАЗ успешно наладит сборочные линии в Гане, это не только укрепит автомобильную промышленность страны, но и внесет вклад в местную экономику. Присутствие такого известного международного бренда, как УАЗ, обеспечит возможности для трудоустройства и будет способствовать передаче технологий.
Гана, с ее разнообразным рельефом и растущим спросом на прочные внедорожники, представляет собой перспективный рынок для УАЗа. Удовлетворяя специфические потребности ганских потребителей, УАЗ может зарекомендовать себя как надежный и предпочтительный бренд в автомобильном секторе страны.
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