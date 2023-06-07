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Представляем новую Lada Granta Drive Active: Цена, характеристики и уникальный дизайн

2:32
Авто

Lada Granta Drive Active, замечательная модель лифтбэк, официально вышла на рынок России, предлагая захватывающий поворот в популярной линейке Granta. Благодаря покатой линии крыши и поднимающейся оконной линии, эта спортивная версия Granta заставляет головы поворачиваться. Производимая дочерней компанией Lada, Lada Sport, Granta Drive Active доступна в двух комплектациях: Comfort. Эта модель, оснащенная двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений и продвинутой аудиосистемой, обеспечивает безопасность и комфорт. Отличительный аэродинамический обвес отличает ее от стандартной модели Granta.

Представляем новую Lada Granta Drive Active: Цена, характеристики и уникальный дизайн
Фото: tvoe-avto. com/240867-kompaniya-lada-sport-nachala-proizvodstvo-lada-granta-drive-active-s-16-klapannym-dvigatelem.html

Спортивный и мощный: Granta Drive Active Sedan

Седан Granta Drive Active выпускается уже год, он отличается спортивно настроенной подвеской и мощным 90-сильным восьмиклапанным двигателем, аналогичным знаменитой "антикризисной" модели Granta. Вариант лифтбек, однако, имеет тот же двигатель и те же характеристики, но выделяется исключительно благодаря уникальному дизайну кузова.

Интерьер: Спортивная элегантность и внимание к деталям

Внутри Granta Drive Active пассажиры ощутят воплощение спортивной элегантности. Сиденья имеют усиленную боковую поддержку и украшены яркими красными акцентами, которые также можно найти на приборной панели, прострочке рулевого колеса и чехле рычага переключения передач. 15-дюймовые легкосплавные диски имеют сложное черное лаковое покрытие, добавляющее изысканности. Красные декоративные элементы украшают бамперы, а выхлопная труба с хромированными наконечниками добавляет стильный штрих. По словам экспертов АвтоВАЗа, аэродинамический обвес снижает подъемную силу на 45%.

Ценообразование и доступность

Согласно официальному сайту Lada Sport, цены на седан Granta Drive Active начинаются от 827 900 рублей за комплектацию Classic. Комплектация Comfort, которая предлагает аналогичные характеристики, но с дополнительными улучшениями, начинается от 953 900 рублей. Что касается варианта лифтбэк, Granta Drive Active, то его цена немного выше — от 980 900 рублей, что на 27 000 рублей больше, чем у седана.

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Взял Lada Granta Drive Active ( Лада Гранта Спорт ) Ищем Актив, жжем резину.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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