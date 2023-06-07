Революционный запуск отечественных антиблокировочных систем тормозов в России: Переломный момент для автомобильной безопасности

В рамках значительного шага в направлении автомобильных инноваций и самодостаточности, Россия готова начать производство собственных антиблокировочных тормозных систем (ABS). Производство этих импортозамещающих тормозных систем начнется в Костроме, а поставки автопроизводителям планируется начать 1 июля. Это революционное событие, о котором рассказал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли, свидетельствует о стремлении России не только заменить ABS, но и наладить местное производство электронных блоков управления, жгутов проводов и, частично, автомобильных датчиков.

Фото: https://www.carsomesg.com/

Важность антиблокировочных тормозных систем (АБС)

Антиблокировочная тормозная система играет ключевую роль в предотвращении блокировки колес при резком торможении, обеспечивая устойчивость и контроль над автомобилем. В прошлом году АвтоВАЗ и другие российские автопроизводители столкнулись с нехваткой АБС и электронных систем контроля устойчивости (ESP). Чтобы предотвратить простои заводов, правительство ввело упрощенный технический регламент, который позволил исключить эти системы из отечественных автомобилей. Однако, начиная с декабря 2023 года, эти системы вновь станут обязательными для установки.

Отечественное производство в Костроме

В начале этого года появились новости об импортозамещении ABS. Согласно последней информации, в Костроме создано местное производство систем ABS, и с 1 июля российские заводы будут получать из Костромы блоки ABS отечественного производства. Василий Шпак подчеркнул: "Мы планируем и дальше увеличивать долю российских электронных компонентов в автомобильной промышленности и локализовать недостающую электронную архитектуру".

Испытания отечественной АБС в Якутии

В апреле в Якутии начались испытания автомобилей, оснащенных отечественными АБС производства НПП "Ителма". В ходе испытаний основное внимание уделялось двум важнейшим параметрам системы: эффективности торможения и сохранению устойчивости при маневрах торможения.

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Приницип работы ABS