"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск нового лифтбека Lada Granta Drive Active стоимостью 981 тыс. рублей

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Выпущена новая версия Drive Active автомобиля Lada Granta в кузове лифтбек. Объявлен старт продаж. Об этом сообщила пресс-служба российского автопроизводителя "АвтоВАЗ".

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

На новой машине присутствует аэродинамический обвес, который не просто эстетически дополняет её, но и является функциональным. Благодаря этому устройству подъёмная сила снижена на величину до 45%. Новинка включает комплект 15-дюймовых дисков с комбинацией серебристого металла, чёрного лака и алмазной полировки.

Внутри автомобиля имеются вставки на сиденьях с анатомическим рельефом, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплётке руля. Кожух рычага коробки передач ярко-красного цвета.

Granta Drive Active в кузове лифтбек оснащена 8-клапанным мотором. Стандартное оборудования машины включает две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистему. Цена лифтбека Drive Active — от 980 900 рублей.

Ранее сообщалось, что популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года.

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