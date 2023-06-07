Замглавы Минпромторга Шпак: поставки отечественных ABS стартуют 1 июля

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В Костроме скоро начнут производить антиблокировочные тормозные системы (ABS). Старт первых серийных поставок отечественным автопроизводителям запланирован на 1 июля текущего года.

Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

РИА "Новости" пишет об этом со ссылкой за соответствующее заявление заместителя руководителя Минпромторга России Василия Шпака.

Система ABS предотвращает блокирование автомобиля при торможении. Она необходима для сохранения управляемости машиной и её устойчивости.

Шпак акцентировал внимание на том, что Россия успешно обеспечила импортозамещение электронных блоков управления, а также жгутовой продукции и частично датчиков. Минпромторг намерен продолжать работать над наращиванием доли компонентов отечественного производства в автопроме, резюмировал замглавы профильного ведомства.