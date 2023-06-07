Российские водители могут получить штраф за приём лекарств, которые не входят в реестр наркотических или психотропных, но влияют на внимание и реакцию. Поправку уже одобрила правительственная комиссия. Однако вместо полного запрета необходимо определить норму вещества, которое может повлиять на водителя. Об этом сообщил автоэксперт Ян Хайцеэр.
Он подчеркнул, что небольшая доза препарата не может оказать серьёзное влияние на внимание и реакцию, объём запрещённого вещества должен быть гораздо больше, чем разовый приём.
"Это большая проблема для водителей, которые даже не знают, что употребили запрещённые вещества", — отметил Хайцеэр в беседе с Телеканалом "360".
Эксперт считает, что необходимо установить нормы веществ, которые находятся в лекарствах и в больших дозировках могут влиять на состояние человека.
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