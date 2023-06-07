Эксперт Хайцеэр призвал определить норму лекарственных веществ для водителей

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские водители могут получить штраф за приём лекарств, которые не входят в реестр наркотических или психотропных, но влияют на внимание и реакцию. Поправку уже одобрила правительственная комиссия. Однако вместо полного запрета необходимо определить норму вещества, которое может повлиять на водителя. Об этом сообщил автоэксперт Ян Хайцеэр.

Фото: pixabay. com

Он подчеркнул, что небольшая доза препарата не может оказать серьёзное влияние на внимание и реакцию, объём запрещённого вещества должен быть гораздо больше, чем разовый приём.

"Это большая проблема для водителей, которые даже не знают, что употребили запрещённые вещества", — отметил Хайцеэр в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт считает, что необходимо установить нормы веществ, которые находятся в лекарствах и в больших дозировках могут влиять на состояние человека.