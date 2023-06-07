АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года

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В мае 2023 года в России 16 автомобильных брендов не смогли продать ни одной машины. Об этом говорит отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Фото: profile. ru/news/cars/v-irane-perezapuskajut-proizvodstvo-renault-logan-pervogo-pokoleniya-pod-brendom-pars-khodro-1307786/

Марками автомобилей с нулевыми продажами стали популярные в РФ до ухода с рынка в 2022 году бренды Renault, Nissan и Mitsubishi. Также не смогли реализовать машины Brilliance, DFM, Foton, Lifan, Zotye, американские Chevrolet и Cadillac, британские Land Rover и Jaguar, немецкий Porsche, итальянский Fiat, японские Hino и Infiniti, а также шведский Volvo.

Iveco и Honda продали по одному автомобилю. Suzuki и Jeep реализовали две машины. Три единицы смог продать Lexus, а Opel — четыре штуки.

Всего за май 2023 года реализовано 51 466 легковых автомобилей. Лидером отечественного рынка остаётся АвтоВАЗ. Он продал 23 904 машины.

Ранее сообщалось, что водителей в РФ начнут штрафовать за новые неисправности в автомобилях.

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