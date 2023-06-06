Ford отзывает 125 000 гибридов Maverick, Escape, Corsair из-за риска возгорания

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Компания Ford начала отзыв более 125 000 гибридов Maverick, Escape и Lincoln Corsair, произведенных в период с 2020 по 2023 год, из-за потенциальной опасности возгорания, связанной с отказами двигателя. По данным Ford, эти отказы двигателя происходят чаще, чем ожидалось.

Фото: https://uncrate.com/2023-ford-maverick-tremor-off-road-truck/

В случае разрушения блока двигателя горючие вещества, такие как масло и пары топлива, могут скапливаться в уязвимых местах под капотом, повышая риск воспламенения. Следовательно, отказ двигателя может иметь серьезные последствия, не ограничивающиеся лишь вынужденной остановкой владельца автомобиля.

В своем отчете для Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) компания Ford заявила, что в двигателях 2,5 л HEV/PHEV были случаи пробоя блока цилиндров или масляного поддона, что явилось результатом отдельных производственных проблем.

Несмотря на эти повреждения, гибридная система продолжает приводить автомобиль в движение, позволяя клиентам продолжать движение. Однако при движении автомобиля после пробоя масло и/или пары топлива продолжают выходить и скапливаться вблизи потенциальных источников воспламенения, в первую очередь в выхлопной системе.

Ford объясняет эти "производственные проблемы" недостаточной обработкой коленчатого вала двигателя и загрязнением сопрягаемых поверхностей блока двигателя во время сборки. Хотя проблема была устранена в текущем производстве, существует опасение, что 2,5-литровые двигатели с дефектами, проскочившими через завод, могут представлять опасность в будущем.

Для решения этой проблемы Ford планирует модифицировать компоненты подкапотного пространства, чтобы минимизировать возможность контакта горючих жидкостей и паров с источниками воспламенения.

Эта модификация направлена на повышение общей безопасности автомобилей, независимо от обстоятельств. Ford уверяет, что признаки отказа двигателя будут заметны, включая громкие лязгающие или рокочущие звуки, потерю мощности и дым. При появлении любого из этих признаков покупателям рекомендуется как можно быстрее и безопаснее съехать на обочину и выключить автомобиль.

Ожидается, что уведомления о данном отзыве будут разосланы владельцам к концу июня или началу июля, а рассылка начнется в середине месяца. Все необходимые ремонтные работы и модификации будут проводиться дилерами Ford, и с клиентов не будет взиматься плата за эти услуги.

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