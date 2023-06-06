Представляем Skywell HT-i Hybrid: Топливная эффективность в России

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В России на автомобильном рынке появилось революционное нововведение — гибрид Skywell HT-i. Этот кроссовер с потрясающим расходом топлива всего 0,8 литра на 100 километров пути покорил всю страну. Сегодня мы рассмотрим особенности, технические характеристики и ценовые варианты этого передового автомобиля, разработанного для удовлетворения потребностей экологически сознательных водителей, которые стремятся к производительности и экономичности.

Фото: www.dolubatarya. com/haber/skywell-et5-makyajli-versiyonu-cinde-on-satis

Skywell HT-i: Доступный Marvel теперь доступен в России

На российской автомобильной сцене появился экономичный кроссовер Skywell HT-i по цене менее 4 миллионов рублей. Разработанная известным брендом Skywell, модель HT-i оснащена гибридной силовой установкой, позволяющей ей потреблять всего 0,8 литра бензина АИ-92 на 100 км. Заинтересованные покупатели могут выбирать из трех различных вариантов: Comfort, Premium и Luxury, каждый из которых имеет различную емкость батареи. Ценовой диапазон на эти модели начинается от 3 990 000 рублей и доходит до 4 790 000 рублей.

Skywell: Относительно новый игрок на российском автомобильном рынке

Хотя Skywell — относительно новый игрок на российском автомобильном рынке, заявивший о себе менее года назад, марка быстро заявила о себе. Сначала он представил электрический кроссовер ET5 по цене от 4,5 миллионов рублей. Однако сегодня наступила захватывающая веха — модельный ряд Skywell расширяется за счет добавления гибридной модели HT-i. Компания рассматривает модель HT-i как идеальный выбор для клиентов, которые еще не готовы расстаться с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), но при этом хотят ощутить преимущества, которыми обладают владельцы электромобилей.

Силовой агрегат и эксплуатационные характеристики: Раскрытие инженерного совершенства Skywell HT-i

В основе Skywell HT-i лежит 1,5-литровый двигатель с естественным всасыванием. Работающий по эффективному циклу Миллера, этот двигатель может похвастаться впечатляющим тепловым КПД в 43%. Для российского рынка мощность двигателя внутреннего сгорания была немного снижена — со 110 до 103 лошадиных сил, а крутящий момент остался прежним — 135 Нм. На передней оси установлен электродвигатель мощностью 176 лошадиных сил, который в основном приводит в движение колеса, а двигатель внутреннего сгорания включается только на высоких скоростях.

Варианты аккумуляторов: Расширение диапазона Skywell HT-i

Базовый Comfort и средний Premium варианты Skywell HT-i оснащены литий-ионной батареей емкостью 21,7 киловатт-часа, позволяющей гибриду проехать до 81 километра исключительно на электротяге, согласно циклу WLTP. Разгоняясь от 0 до 100 километров в час всего за 7,9 секунды, эти модели достигают максимальной скорости 170 километров в час. С другой стороны, флагманское издание Luxury модели HT-i оснащено более мощной батареей емкостью 32,8 киловатт-часа, обеспечивающей увеличенный запас хода на электротяге в 145 километров. Эта версия разгоняется до 0-100 километров в час за 8,2 секунды, сохраняя ту же максимальную скорость.

Топливная эффективность и дальность хода: Раскрытие характеристик Skywell HT-i

По данным Skywell, HT-i потребляет всего 0,8 литра бензина AI-92 при полностью заряженной батарее. В случае разряженной батареи расход топлива увеличивается до 5,8-6,1 литра, в зависимости от конкретного варианта модели.

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2023 Skyworth HT-i Super Hybrid SUV — запас хода 1267 км!