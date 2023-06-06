Четверть российских водителей рассматривают возможность отказа от обязательного автострахования

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Система обязательного автострахования в России, известная как ОСАГО, находится под пристальным вниманием, поскольку примерно четверть российских водителей выразили намерение отказаться от получения полиса ОСАГО, если стоимость полиса продолжит расти. По данным представителей Национального автомобильного союза (НАС), которые провели социологический опрос среди автомобилистов, более половины граждан считают необходимым повторное введение камер фиксации нарушений средней скорости. Кроме того, автовладельцы выступают за то, чтобы относиться к индивидуальным средствам передвижения наравне с мопедами и мотоциклами.

Фото: flickr. com

Растущее недовольство: Готовность российских водителей отказаться от ОСАГО

В опросе приняли участие более тысячи автомобилистов со всей России, причем 73 процента из них — мужчины. Среди опрошенных 22 процента заявили, что готовы отказаться от покупки полисов ОСАГО, если стоимость страховых взносов вырастет на десять процентов. Кроме того, семь процентов водителей признались, что уже эксплуатируют свои автомобили без обязательного страхования.

Антон Шапарин, вице-президент НАУ, подчеркнул, что существующая система ОСАГО в настоящее время находится под угрозой. По словам эксперта, это затруднительное положение связано с постоянным повышением тарифов и неадекватной компенсацией, которая не покрывает убытки от ДТП. В результате водители сомневаются в целесообразности получения страховых полисов.

Озабоченность ростом расходов и неадекватным покрытием

Эксперты считают, что реформирование системы обязательного страхования и пересмотр принципов расчета страховых взносов и размеров компенсаций может стать решением проблемы. Кроме того, NAU предложил страхование с государственной поддержкой в качестве альтернативы существующей системе.

Предлагаемые реформы для устойчивой системы страхования

Что касается камер контроля средней скорости, то 59 процентов водителей поддерживают их повторное введение. Что касается предложения приравнять электрические скутеры, одноколесные велосипеды и другие индивидуальные средства передвижения к мотоциклам и мопедам, 69 процентов автомобилистов согласны с этой идеей.

Призыв к установке камер контроля скорости и регулированию индивидуальных мобильных устройств

В конце мая в России прозвучало предложение привязать стоимость полисов ОСАГО к уровню локализации автомобиля. Власти рассматривают возможность снижения тарифов для владельцев автомобилей отечественной сборки.

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ОСАГО для российских машин может стать дешевле