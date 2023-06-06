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Рост цен на автомобили в России: Прогноз дилеров указывает на потенциальный рост

2:29
Авто

Российская автомобильная промышленность готовится к предстоящему росту цен, поскольку местные дилеры предупреждают о предстоящем скачке цен на автомобили. По словам дилеров, страна находится на грани истощения запасов импортированных иностранных автомобилей, которые изначально приобретались по более выгодным обменным курсам по сравнению с текущим рыночным курсом. В результате, по прогнозам, новые партии импортных автомобилей подорожают на 15-20%, а возможно, и на 30%. Хотя основное внимание уделяется параллельному импорту, ожидается, что рост цен затронет и официально существующие модели автомобилей.

Рост цен на автомобили в России: Прогноз дилеров указывает на потенциальный рост
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Факторы, способствующие резкому росту цен

По оценкам дилеров, к концу года общий рост цен на новые автомобили может составить до 30%. Основными факторами такого роста являются колебания курсов валют и рост расходов на таможенное оформление. Кроме того, взаимодействие между российскими и европейскими поставщиками стало более сложным, что привело к росту логистических расходов.

Влияние на импорт и внутреннее производство

Следовательно, количество импортируемых автомобилей, скорее всего, сократится, что неизбежно окажет повышательное давление на цены. В худшем случае в страну попадет лишь небольшое количество заказанных в частном порядке иномарок премиум-класса. Чтобы избежать значительного спада рынка к концу года, крайне важно, чтобы объем серого импорта вырос как минимум на 30%.

Ожидается, что цены на китайские автомобили, официально продаваемые в России, вырастут относительно меньше, поскольку производители из КНР стремятся смягчить влияние волатильности курса валют и логистических расходов. Кроме того, отечественные заводы могут помочь рынку, увеличив объемы производства.

Снижение продаж новых автомобилей

Между тем, продажи новых легковых автомобилей снижаются. В мае было продано в общей сложности 72 200 единиц, что на 5% меньше, чем в апреле, как сообщает "Автостат". Хотя по сравнению с маем 2022 года спрос вырос в 2,6 раза, важно учитывать эффект низкой базы, так как за аналогичный период прошлого года продажи практически остановились.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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