Дилеры в РФ готовятся переписывать цены на автомобили в 2023 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Валютные колебания ведут к тому, что дилеры снова намерены переписывать цены на автомобили. Иномарки, которые были завезены в Россию по выгодному курсу, будут распроданы к осени, а стоимость новых партий машин увеличится на 20 процентов. Однако автомобили китайского производства подорожают в меньшей степени.

Фото: https://ukr.media/

По словам директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, на данный момент нет предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей. Он подчеркнул, что помимо курса валют есть ряд других проблем, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество иномарок, тем самым оказывая влияние на прайсы.

"Постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объёмов параллельного импорта", — отметил Терлюкевич в беседе с "Российской газетой".