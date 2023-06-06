Валютные колебания ведут к тому, что дилеры снова намерены переписывать цены на автомобили. Иномарки, которые были завезены в Россию по выгодному курсу, будут распроданы к осени, а стоимость новых партий машин увеличится на 20 процентов. Однако автомобили китайского производства подорожают в меньшей степени.
По словам директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, на данный момент нет предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей. Он подчеркнул, что помимо курса валют есть ряд других проблем, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество иномарок, тем самым оказывая влияние на прайсы.
"Постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объёмов параллельного импорта", — отметил Терлюкевич в беседе с "Российской газетой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.