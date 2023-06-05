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УАЗ Пикап представляет новую версию за 1,78 млн рублей

3:27
Авто

UAZ Pickup расширил свой модельный ряд, представив версию "Base Ikar", оснащенную пакетом Limited. Эта улучшенная версия теперь доступна для покупки в России, предлагая покупателям ряд функций и обновлений. По цене 1 780 000 рублей, УАЗ Пикап "Базовый Икар" с пакетом Limited представляет собой отличное предложение для тех, кто ищет надежный и универсальный пикап.

УАЗ Пикап представляет новую версию за 1,78 млн рублей
Фото: foto.carexpert. ru/catalog/uaz/pickup/foto21.htm

Улучшенный стиль и характеристики

Внешние улучшения

УАЗ Пикап "Базовый Икар" в комплектации Limited выделяется окрашенными в цвет кузова дверными ручками и корпусами боковых зеркал, обеспечивая элегантный и целостный внешний вид. Кроме того, этот вариант оснащается шинами Continental в стандартной комплектации, что является заметным улучшением по сравнению с опциональными шинами базовой модели, цена которых составляет семь тысяч рублей.

Комфорт и удобство интерьера

Внутри базовой версии "Икар" с пакетом Limited водители оценят комбинированную панель приборов со встроенным бортовым компьютером. Передние сиденья новой конструкции имеют продольную регулировку и подогрев, что обеспечивает оптимальный комфорт во время поездок. Сиденье водителя регулируется по высоте и имеет поясничную поддержку. Кроме того, задние сиденья имеют новый дизайн с подлокотником и подстаканниками, что добавляет удобства пассажирам.

Впечатляющее оснащение:

УАЗ Пикап "Базовый Икар" с пакетом Limited оснащен целым рядом дополнительного оборудования. В числе примечательных особенностей — 16-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль, пневматические опоры капота, семидюймовая мультимедийная система, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида, размораживание лобового стекла, бескаркасные стеклоочистители и навигационная система с картами России, Беларуси и Казахстана.

Бескомпромиссная производительность

Проверенный силовой агрегат

Под капотом УАЗ Пикап "Базовый Икар" сохранил свой надежный 2,7-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Этот силовой агрегат обеспечивает плавную и мощную работу, что делает его подходящим для различных условий вождения. В сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач УАЗ Пикап обеспечивает увлекательный опыт вождения.

Вседорожная проходимость

Оснащенный системой полного привода, УАЗ Пикап "Базовый Икар" с комплектацией Limited обеспечивает исключительную проходимость. Будь то преодоление пересеченной местности или навигация в городских условиях, этот пикап предлагает универсальность, позволяющую уверенно справиться с любой ситуацией.

Будущие разработки

В конце мая Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) объявил о планах по увеличению объемов производства и повышению заработной платы сотрудников. Кроме того, стало известно, что сборка автомобилей Sollers Argo будет перенесена на мощности УАЗа. Этот шаг свидетельствует о стремлении УАЗа расширить свои производственные возможности и разнообразить ассортимент продукции.

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Купил новый Уаз Патриот - Унитаз за 1.75 млн рублей.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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