Беларусь и Китай объединяют усилия для совместного производства электромобилей

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Беларусь и Китай начали сотрудничество по созданию совместного производства электромобилей. Об этом партнерстве объявил Александр Червяков, министр экономики Беларуси, после визита делегации в Пекин. Помимо соглашения о производстве электромобилей, две страны также обязались реализовать несколько совместных проектов в сфере здравоохранения.

Фото: i-tc. ru/autonews/pervye-oficialnye-geely-monjaro-priehali-v-rossiju/amp/

Соглашение о совместном производстве электромобилей в Беларуси

По словам министра Червякова, несколько китайских компаний согласились создать в Беларуси предприятия по производству электромобилей. В ходе переговоров представители обеих стран обсудили механизмы поставки технологического оборудования для модернизации существующих заводов.

Продвижение технологического оборудования и модернизация

В ходе переговоров между Беларусью и Китаем обсуждался вопрос импорта современного технологического оборудования для модернизации производственных мощностей. Это сотрудничество направлено на расширение производственных возможностей Беларуси в секторе электромобилей. Используя передовое оборудование, Беларусь стремится укрепить свои позиции на мировом рынке электромобилей.

Укрепление инфраструктуры: Поставка оборудования и локомотивов

В рамках сотрудничества власти обеих стран договорились о поставке оборудования для минского аэропорта и 15 железнодорожных локомотивов. Кроме того, Пекин одобрил четырехкратное увеличение количества разрешений для белорусского транспорта, занимающегося грузоперевозками в Китай. Эти инфраструктурные изменения будут способствовать более плавному развитию логистики и торговых операций между Беларусью и Китаем.

Расширение торговли: увеличение количества разрешений для белорусского транспорта

С увеличением количества разрешений для белорусского транспорта торговая деятельность между двумя странами значительно возрастет. Это сотрудничество будет способствовать укреплению экономических связей, позволяя белорусским предприятиям расширить свои экспортные возможности на китайском рынке. Улучшенная транспортная инфраструктура будет способствовать эффективным торговым потокам и экономическому развитию обеих стран.

Диверсификация сотрудничества: Здравоохранение, медицинское оборудование и фармацевтика

Помимо производства электромобилей, Беларусь и Китай также намерены сотрудничать в различных проектах, связанных со здравоохранением. Совместные усилия будут направлены на развитие возможностей производства медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Используя опыт и ресурсы обеих стран, это сотрудничество направлено на улучшение инфраструктуры здравоохранения и продвижение медицинских технологий.

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