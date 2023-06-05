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2015-2019 Lincoln MKC отзывают из-за риска возгорания в моторном отсеке

1:54
Авто

Компания Ford начала отзыв 142 734 единиц Lincoln MKC, произведенных в период с 2015 по 2019 год. Проблема связана с датчиком контроля батареи, расположенным в компактном кроссовере класса люкс. После сообщений о 19 случаях возгорания автомобилей MKC в США, Канаде и Китае компания Ford провела внутреннее расследование и обнаружила, что корпус датчика контроля может быть поврежден во время обслуживания моторного отсека.

2015-2019 Lincoln MKC отзывают из-за риска возгорания в моторном отсеке
Фото: carbuzz. com/cars/lincoln/mkc/2015/photos-exterior

Если корпус повреждается и вызывает короткое замыкание в датчике, это может создать электрическую перегрузку в цепи питания датчика, выделяя достаточно тепла для воспламенения близлежащих материалов. Следовательно, пожар может возникнуть в моторном отсеке в любое время, будь то во время движения или когда MKC выключен.

Эти автомобили Lincoln были произведены в период с 20 августа 2013 года по 2 августа 2019 года. Ford подтверждает, что в результате этой проблемы не было зарегистрировано никаких травм или несчастных случаев. Примечательно, что все инциденты с возгоранием произошли, когда пострадавшие модели были припаркованы и не эксплуатировались. В связи с потенциальной опасностью возгорания в любой момент, Ford советует владельцам припарковать свои автомобили на улице и вдали от строений, пока не будут проведены необходимые ремонтные работы.

Решение проблемы заключается в посещении авторизованного дилера для установки предохранителя в цепи питания датчика контроля состояния аккумулятора. Этот предохранитель может эффективно прервать подачу тока в случае короткого замыкания, снижая риск возгорания.

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Lincoln MKC - НЕДООЦЕНЕННАЯ МАШИНА
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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