Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Беларусь и Китай объединяют усилия для совместного производства электромобилей
Из-за дефицита жители Чукотки будут получать яйца по паспорту
РВ: после мощнейшей артподготовки ВСУ пошли в наступление на флангах у Артёмовска
2015-2019 Lincoln MKC отзывают из-за риска возгорания в моторном отсеке
Учёный из США Джозеф Дитури провёл под водой 93 дня и стал моложе на 10 лет
Эксперт объяснила, чем отравились пострадавшие в Димитровграде: "Сидр ни при чём"
Коллекционная серия Chevy Camaro 2024 года отдает дань уважения кодовому имени Panther
Лена Катина рассказала, что её муж написал на неё завещание до свадьбы: "Чтобы ты была уверена"
Сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ в Херсонской области

Lexus LBX — городской кроссовер на базе Toyota для Европы

3:38
Авто

Lexus LBX, предназначенный в основном для европейского рынка, позиционируется как автомобиль начального уровня в глобальном модельном ряду компании. 

Lexus LBX — городской кроссовер на базе Toyota для Европы
Фото: www.youtube. com/watch?v=Nzzzbyvol3I

LBX длиной 164,9 дюйма, шириной 71,8 дюйма и высотой 60,8 дюйма является самым маленьким представителем модельного ряда Lexus. Для сравнения, самым маленьким кроссовером Lexus, продающимся в настоящее время в США, является UX, который имеет размеры около 177 дюймов в длину, 72,4 дюйма в ширину и около 60 дюймов в высоту. Даже CT, небольшой хэтчбек, производство которого прекратилось в США после 2017 модельного года, был примерно на 6,4 дюйма длиннее LBX.

Ориентированный на европейские предпочтения, LBX, что расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover, как ожидается, привлечет в салоны Lexus более молодую демографическую группу. Несмотря на некоторое сходство с Yaris Cross в плане пропорций, LBX может похвастаться своим собственным отличительным внешним видом. Он демонстрирует угловатые фары, более сдержанную интерпретацию узнаваемой веретенообразной решетки радиатора, полосу задних фонарей, охватывающую всю ширину автомобиля, и возможность установки двухцветной панели крыши.

Коичи Суга, генеральный менеджер Lexus Design, объясняет: "Мы переосмыслили веретенообразную решетку радиатора, в результате чего получилась новая передняя часть, которая заметно отличается от своих предшественников, но при этом остается безошибочно похожей на Lexus".

Внутри LBX имеет освежающую простую планировку с обтекаемой приборной панелью. Автомобиль предлагает опциональную 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 9,8-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы Lexus Link Connect. Стандартные и опциональные функции включают кожаную обивку, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, цифровой ключ, которым можно поделиться с другим водителем, и аудиосистему премиум-класса Mark Levinson.

Под капотом LBX установлен бензин-электрический гибридный силовой агрегат. Она состоит из 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя, блока никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов и двух мотор-генераторов. Совокупная мощность системы достигает 136 лошадиных сил и 136 фунт-фут крутящего момента, которые передаются на передние колеса через бесступенчатую трансмиссию (CVT).

Полный привод доступен в качестве дополнительной опции, обеспечивая дополнительный электродвигатель для привода задних колес. LBX был спроектирован для приятной работы, и хотя подробные технические характеристики пока недоступны, сообщается, что он способен проезжать короткие расстояния исключительно на электротяге.

Под стильным внешним видом LBX используется модульная платформа GA-B, которая также служит основой для нескольких компактных моделей Toyota, включая вышеупомянутый Yaris Cross и эксклюзивный для Европы Aygo X. Lexus внес значительные изменения в архитектуру, чтобы удовлетворить свои особые требования и стандарты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Introducing the All-New Lexus LBX
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Последние материалы
Снижение продаж автомобилей в России
РВ: в зоне спецоперации на Украине уничтожен полковник ВСУ Макаев
Терапевт-иммунолог рассказал, что вирус герпеса может привести к повреждению мозга
Экономичная Lada Vesta на природном газе: Дата выпуска и характеристики
РВ: военные РФ перешли в контратаку на Времьевском выступе, уничтожая ВСУ
Перспективы индийских автомобилей в России: Конкуренция, цена и качество
Запуск нового автомобильного завода в России
Названы продукты, которые защищают от тромбов
Токсиколог Вехова перечислила признаки отравления ядовитым алкоголем
Арнольд Шварцнеггер признался в домогательствах к девушкам 40 лет спустя: "Это было неправильно"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников