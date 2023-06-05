Lexus LBX — городской кроссовер на базе Toyota для Европы

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Lexus LBX, предназначенный в основном для европейского рынка, позиционируется как автомобиль начального уровня в глобальном модельном ряду компании.

Фото: www.youtube. com/watch?v=Nzzzbyvol3I

LBX длиной 164,9 дюйма, шириной 71,8 дюйма и высотой 60,8 дюйма является самым маленьким представителем модельного ряда Lexus. Для сравнения, самым маленьким кроссовером Lexus, продающимся в настоящее время в США, является UX, который имеет размеры около 177 дюймов в длину, 72,4 дюйма в ширину и около 60 дюймов в высоту. Даже CT, небольшой хэтчбек, производство которого прекратилось в США после 2017 модельного года, был примерно на 6,4 дюйма длиннее LBX.

Ориентированный на европейские предпочтения, LBX, что расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover, как ожидается, привлечет в салоны Lexus более молодую демографическую группу. Несмотря на некоторое сходство с Yaris Cross в плане пропорций, LBX может похвастаться своим собственным отличительным внешним видом. Он демонстрирует угловатые фары, более сдержанную интерпретацию узнаваемой веретенообразной решетки радиатора, полосу задних фонарей, охватывающую всю ширину автомобиля, и возможность установки двухцветной панели крыши.

Коичи Суга, генеральный менеджер Lexus Design, объясняет: "Мы переосмыслили веретенообразную решетку радиатора, в результате чего получилась новая передняя часть, которая заметно отличается от своих предшественников, но при этом остается безошибочно похожей на Lexus".

Внутри LBX имеет освежающую простую планировку с обтекаемой приборной панелью. Автомобиль предлагает опциональную 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 9,8-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы Lexus Link Connect. Стандартные и опциональные функции включают кожаную обивку, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, цифровой ключ, которым можно поделиться с другим водителем, и аудиосистему премиум-класса Mark Levinson.

Под капотом LBX установлен бензин-электрический гибридный силовой агрегат. Она состоит из 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя, блока никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов и двух мотор-генераторов. Совокупная мощность системы достигает 136 лошадиных сил и 136 фунт-фут крутящего момента, которые передаются на передние колеса через бесступенчатую трансмиссию (CVT).

Полный привод доступен в качестве дополнительной опции, обеспечивая дополнительный электродвигатель для привода задних колес. LBX был спроектирован для приятной работы, и хотя подробные технические характеристики пока недоступны, сообщается, что он способен проезжать короткие расстояния исключительно на электротяге.

Под стильным внешним видом LBX используется модульная платформа GA-B, которая также служит основой для нескольких компактных моделей Toyota, включая вышеупомянутый Yaris Cross и эксклюзивный для Европы Aygo X. Lexus внес значительные изменения в архитектуру, чтобы удовлетворить свои особые требования и стандарты.

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Introducing the All-New Lexus LBX