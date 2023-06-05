Коллекционная серия Chevy Camaro 2024 года отдает дань уважения кодовому имени Panther

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В этом году мы прощаемся с Chevy Camaro 2024 года, и в качестве лебединой песни нам предлагается замечательный вариант, известный как Collector's Edition. Хотя он не может похвастаться предполагаемым увеличением мощности, он отдает дань уважения богатому наследию этого спортивного автомобиля, ссылаясь на его оригинальное кодовое название 1967 года "Panther".

Фото: www.autoblog. com%2F2023%2F06%2F05%2F2024-chevrolet-camaro-collectors-edition-panther%2F&psig=AOvVaw1d3M_33usi1zW1IGene464&ust=1686080151757000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCOjMt5rwrP8CFQAAAAAdAAAAABAo

Коллекционная версия доступна для всех комплектаций Camaro, начиная от V6 LT и заканчивая V8 ZL1 с наддувом. Подчеркивая связь с пантерой, черная краска Panther Black занимает центральное место. В комплектациях LT и SS используется глянцевый металлик, а ZL1 получает уникальный матовый вариант, что является первым в истории Camaro вариантом заводской матовой окраски.

Эстетику дополняют гладкие черные полосы и стандартные черные колеса. Кроме того, для моделей LT и SS предлагается выбор полированных кованых легкосплавных дисков. Значки на крыльях горделиво повторяют силуэт пантеры, а значок пантеры украшает рулевое колесо.

Захватывающие обновления выходят за рамки окраски и колес. Все модели теперь оснащаются передними спойлерами 1LE. Кроме того, комплектации от LT до SS получают знаменитый задний спойлер ZL1, а сама модель ZL1 — прославленное заднее крыло ZL1 1LE. К сожалению, эти задний спойлер и крыло не доступны для кабриолетов. В качестве дополнительного бонуса ко всем моделям Chevy прилагает пару плакатов — один с изображением эволюции поколений Camaro, а другой — коллекционного издания.

Коллекционная серия ZL1 поднимает эксклюзивность на новую высоту. Ограниченный всего 350 экземплярами, каждый автомобиль имеет уникальный значок с серийным номером. Кроме того, каждый ZL1 Collector's Edition поставляется с соответствующими 45-миллиметровыми часами Shinola Canfield Sport.

Информация о ценах на коллекционное издание пока не разглашается. Однако, начиная с 15 июня, заказы будут открыты для всех Camaros 2024 года. Стоит отметить, что производство этого поколения завершится в январе, что делает производственный цикл немного короче по сравнению с большинством модельных лет. По совпадению, это совпадает с прекращением производства Charger и Challenger в декабре, что ознаменует конец эры для двух лучших машин Детройта.

Компания Chevy намекнула на возможность создания преемника Camaro (вероятно, с сохранением прежнего названия), а компания Dodge представила электрический концепт Charger Daytona.