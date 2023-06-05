Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: после мощнейшей артподготовки ВСУ пошли в наступление на флангах у Артёмовска
2015-2019 Lincoln MKC отзывают из-за риска возгорания в моторном отсеке
Учёный из США Джозеф Дитури провёл под водой 93 дня и стал моложе на 10 лет
Эксперт объяснила, чем отравились пострадавшие в Димитровграде: "Сидр ни при чём"
Lexus LBX — городской кроссовер на базе Toyota для Европы
Лена Катина рассказала, что её муж написал на неё завещание до свадьбы: "Чтобы ты была уверена"
Сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ в Херсонской области
MWM: польские генералы не верят в успех контрнаступления ВСУ
VW Golf R 333 продался за 8 минут

Коллекционная серия Chevy Camaro 2024 года отдает дань уважения кодовому имени Panther

3:00
Авто

В этом году мы прощаемся с Chevy Camaro 2024 года, и в качестве лебединой песни нам предлагается замечательный вариант, известный как Collector's Edition. Хотя он не может похвастаться предполагаемым увеличением мощности, он отдает дань уважения богатому наследию этого спортивного автомобиля, ссылаясь на его оригинальное кодовое название 1967 года "Panther".

Коллекционная серия Chevy Camaro 2024 года отдает дань уважения кодовому имени Panther
Фото: www.autoblog. com%2F2023%2F06%2F05%2F2024-chevrolet-camaro-collectors-edition-panther%2F&psig=AOvVaw1d3M_33usi1zW1IGene464&ust=1686080151757000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCOjMt5rwrP8CFQAAAAAdAAAAABAo

Коллекционная версия доступна для всех комплектаций Camaro, начиная от V6 LT и заканчивая V8 ZL1 с наддувом. Подчеркивая связь с пантерой, черная краска Panther Black занимает центральное место. В комплектациях LT и SS используется глянцевый металлик, а ZL1 получает уникальный матовый вариант, что является первым в истории Camaro вариантом заводской матовой окраски.

Эстетику дополняют гладкие черные полосы и стандартные черные колеса. Кроме того, для моделей LT и SS предлагается выбор полированных кованых легкосплавных дисков. Значки на крыльях горделиво повторяют силуэт пантеры, а значок пантеры украшает рулевое колесо.

Захватывающие обновления выходят за рамки окраски и колес. Все модели теперь оснащаются передними спойлерами 1LE. Кроме того, комплектации от LT до SS получают знаменитый задний спойлер ZL1, а сама модель ZL1 — прославленное заднее крыло ZL1 1LE. К сожалению, эти задний спойлер и крыло не доступны для кабриолетов. В качестве дополнительного бонуса ко всем моделям Chevy прилагает пару плакатов — один с изображением эволюции поколений Camaro, а другой — коллекционного издания.

Коллекционная серия ZL1 поднимает эксклюзивность на новую высоту. Ограниченный всего 350 экземплярами, каждый автомобиль имеет уникальный значок с серийным номером. Кроме того, каждый ZL1 Collector's Edition поставляется с соответствующими 45-миллиметровыми часами Shinola Canfield Sport.

Информация о ценах на коллекционное издание пока не разглашается. Однако, начиная с 15 июня, заказы будут открыты для всех Camaros 2024 года. Стоит отметить, что производство этого поколения завершится в январе, что делает производственный цикл немного короче по сравнению с большинством модельных лет. По совпадению, это совпадает с прекращением производства Charger и Challenger в декабре, что ознаменует конец эры для двух лучших машин Детройта.

Компания Chevy намекнула на возможность создания преемника Camaro (вероятно, с сохранением прежнего названия), а компания Dodge представила электрический концепт Charger Daytona.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Последние материалы
Снижение продаж автомобилей в России
РВ: в зоне спецоперации на Украине уничтожен полковник ВСУ Макаев
Терапевт-иммунолог рассказал, что вирус герпеса может привести к повреждению мозга
Экономичная Lada Vesta на природном газе: Дата выпуска и характеристики
РВ: военные РФ перешли в контратаку на Времьевском выступе, уничтожая ВСУ
Перспективы индийских автомобилей в России: Конкуренция, цена и качество
Запуск нового автомобильного завода в России
Названы продукты, которые защищают от тромбов
Токсиколог Вехова перечислила признаки отравления ядовитым алкоголем
Арнольд Шварцнеггер признался в домогательствах к девушкам 40 лет спустя: "Это было неправильно"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников