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VW Golf R 333 продался за 8 минут

2:20
Авто

Можно ли считать автомобиль "будущей классикой" еще до того, как он появится в салоне дилерского центра?

VW Golf R 333 продался за 8 минут
Фото: www.carscoops. com/2023/05/vw-teases-limited-edition-golf-r-333-with-an-akrapovic-exhaust/

Конечно, в случае с Volkswagen Golf R 333, "ограниченной специальной серией", доступной только в Германии, это возможно.

Несмотря на высокую цену в 81 582 доллара в американской валюте, что делает его самым дорогим вариантом модели Golf, все 333 экземпляра, предназначенные для Германии, были раскуплены всего за восемь минут.

Однако важно помнить, что понятие "распродажа" в сфере автосалонов — это лишь оптимистичная концепция до тех пор, пока не будет произведена реальная оплата. Более того, мы не можем упускать из виду привлекательность дилерских наценок. Хотя Golf R 333 должен поступить в продажу в октябре.

Всего несколько дней назад Стефан Восвинкель, глава VW по связям с потребителями, обратился к LinkedIn, чтобы сообщить о стремительной распродаже Golf R 333. Он отметил: "Хорошо, это было быстро — даже для Golf R. Специальная модель Golf R 333 была распродана через восемь (!) минут". Хотя он и не назвал в явном виде заслуги пресс-группы VW, несомненно, их усилия сыграли важную роль. До сих пор автомобиль был представлен только в превью, фотографиях и благоприятных статьях на различных сайтах.

Сомневающиеся критики спортивных автомобилей могут возразить, что за те же деньги можно приобрести Porsche 718 Cayman S или Audi RS3 по значительно меньшей цене. Однако притягательность числа "333" неоспорима.

В любом случае, этот исключительный хот-хэтч, который можно рассматривать как преемника модели 2022 Golf R 20 Years Edition, оснащен двигателем с турбонаддувом, настроенным на мощность 328 лошадиных сил (245 киловатт) и крутящий момент 309 фунт-фут (420 Ньютон-метров). Это усовершенствованная версия надежного четырехцилиндрового бензинового двигателя 2.0 TSI от VW. 

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Volkswagen Golf R 333 Limited Edition Revealed
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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