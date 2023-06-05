VW Golf R 333 продался за 8 минут

Можно ли считать автомобиль "будущей классикой" еще до того, как он появится в салоне дилерского центра?
Конечно, в случае с Volkswagen Golf R 333, "ограниченной специальной серией", доступной только в Германии, это возможно.
Несмотря на высокую цену в 81 582 доллара в американской валюте, что делает его самым дорогим вариантом модели Golf, все 333 экземпляра, предназначенные для Германии, были раскуплены всего за восемь минут.
Однако важно помнить, что понятие "распродажа" в сфере автосалонов — это лишь оптимистичная концепция до тех пор, пока не будет произведена реальная оплата. Более того, мы не можем упускать из виду привлекательность дилерских наценок. Хотя Golf R 333 должен поступить в продажу в октябре.
Всего несколько дней назад Стефан Восвинкель, глава VW по связям с потребителями, обратился к LinkedIn, чтобы сообщить о стремительной распродаже Golf R 333. Он отметил: "Хорошо, это было быстро — даже для Golf R. Специальная модель Golf R 333 была распродана через восемь (!) минут". Хотя он и не назвал в явном виде заслуги пресс-группы VW, несомненно, их усилия сыграли важную роль. До сих пор автомобиль был представлен только в превью, фотографиях и благоприятных статьях на различных сайтах.
Сомневающиеся критики спортивных автомобилей могут возразить, что за те же деньги можно приобрести Porsche 718 Cayman S или Audi RS3 по значительно меньшей цене. Однако притягательность числа "333" неоспорима.
В любом случае, этот исключительный хот-хэтч, который можно рассматривать как преемника модели 2022 Golf R 20 Years Edition, оснащен двигателем с турбонаддувом, настроенным на мощность 328 лошадиных сил (245 киловатт) и крутящий момент 309 фунт-фут (420 Ньютон-метров). Это усовершенствованная версия надежного четырехцилиндрового бензинового двигателя 2.0 TSI от VW.
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