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Снижение продаж автомобилей в России

3:10
Авто

На российском автомобильном рынке наблюдается спад продаж автомобилей: в мае 2023 года было зафиксировано пятипроцентное снижение по сравнению с апрелем. Согласно данным АО "ППК" о регистрации автомобилей, в мае 2023 года российские потребители приобрели 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Хотя эта цифра представляет собой 2,6-кратный рост по сравнению с маем 2022 года, важно учитывать эффект низкой базы, поскольку год назад рынок почти стагнировал из-за роста цен и санкций.

Снижение продаж автомобилей в России
Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

Низкие продажи в мае 2022 года

Май предыдущего года характеризовался низкими продажами автомобилей — российские потребители приобрели всего 27,5 тысяч машин. С тех пор автомобильный рынок постепенно восстанавливался. Однако результаты мая 2023 года оказались несколько ниже по сравнению с апрелем.

Lada сохраняет лидерство на рынке

Lada продолжает доминировать на рынке с 22 тысячами проданных автомобилей, что составляет примерно 30% от всех проданных легковых автомобилей. Вторую и третью позиции занимают два китайских бренда, Chery и Haval, соответственно. Им удалось продать по 7,4 тыс. автомобилей, захватив 10% рынка.

Geely и Kia следуют примеру

Вслед за китайскими брендами, Geely занимает четвертое место с 6,7 тыс. автомобилей, выбранных российскими потребителями. Замыкает пятерку лидеров компания Kia с 3,1 тыс. единиц, которая больше не поставляет и не производит автомобили в России. Продажи южнокорейских автомобилей сократились на 13,6% в мае, так как они импортируются по неофициальным каналам. Напротив, у Lada и китайских марок объем продаж вырос в 3,3-7,4 раза.

Рейтинг моделей

Что касается конкретных моделей, то лидирует Lada Granta с 15,8 тыс. проданных единиц. Кроссовер Haval Jolion занимает второе место с 3,9 тыс. единиц, за ним следует Geely Coolray с 3,5 тыс. единиц. Lada Niva Travel занимает четвертое место с 3,2 тыс. единиц, а Chery Tiggo 7 Pro Max завершает пятерку лидеров с 3,1 тыс. единиц.

Ожидается рекордное автокредитование

Несмотря на скромные показатели продаж по сравнению с докризисными годами, российские потребители могут установить рекорд по автокредитам в этом году. Аналитики прогнозируют рост кредитного портфеля до 1,4 триллиона рублей, что обусловлено высокой стоимостью автомобилей и увеличением сроков кредитования.

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МАШИН ПОЛНО, ЦЕНЫ ЗАОБЛАЧНЫЕ, ПРОДАЖ НЕТ! НА АВТОРЫНКЕ В РФ НАСТУПИЛА НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В 2023 ГОДУ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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