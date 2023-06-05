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Экономичная Lada Vesta на природном газе: Дата выпуска и характеристики

2:44
Авто

Долгожданная дата выхода доступной Lada Vesta, работающей на природном газе, подтверждена. По данным надежных источников из Telegram-канала "Автострим", флагманская модель Lada с технологией CNG (сжатый природный газ) поступит в производство в середине предстоящего года. Точная дата будет объявлена ближе к концу 2023 года, однако уже сейчас ясно, что процессом переоборудования, как и в случае с моделью Granta, займется известная тольяттинская компания "АТС-Авто". Длительная подготовка Vesta с метановым двигателем оправдана необходимостью калибровки для установки нового блока управления двигателем.

Экономичная Lada Vesta на природном газе: Дата выпуска и характеристики
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Достижения в технологии CNG

Предыдущее поколение Lada Vesta CNG оснащалось 90-литровым баллоном, вмещающим 18 кубометров газа. Для обеспечения безопасности баллон оснащен скоростным клапаном, предотвращающим утечку газа в случае повреждения трубопровода. Визуально CNG-версия Vesta отличалась от своего бензинового собрата только увеличенной крышкой топливозаборника.

Largus с технологией CNG

В будущем в модельном ряду Lada также появится модель Largus с технологией CNG, отличающаяся измененной компоновкой. В отличие от предыдущей конструкции, где бак располагался за задними сиденьями, в новой компоновке бак будет находиться под полом багажника. Это изменение позволит практичной модели "усадьбы" сохранить большое грузовое пространство, что является решающим фактором для потенциальных покупателей.

Lada Granta: Успешная модель на КПГ

В настоящее время и автогигант АвтоВАЗ, и "АТС-Авто" выпускают Lada Granta с технологией CNG. Эта модель может работать как на бензине, так и на метане, обеспечивая суммарный запас хода до 1 000 км и расход 6,1 куб. м на 100 км.

Будущая экспансия и расширенный вариант Весты

Помимо версии с газовым двигателем, новая Lada Vesta также представит удлиненный вариант с удлиненным на 250 миллиметров кузовом. Ранее известный как проект Vesta Signature, четыре прототипа были собраны АвтоВАЗом в 2015–2016 годах, которые использовались исключительно руководством компании. Прототип "длинной" Весты уже был продемонстрирован Валентине Матвиенко, видному члену Совета Федерации, а производство ограниченной серии, как ожидается, начнется в 2025 году.

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ЭКОНОМИЧНЕЕ ТЕСЛЫ??? VESTA CNG - реальный опыт эксплуатации на метане!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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