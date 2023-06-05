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Запуск нового автомобильного завода в России

2:08
Авто

Автомобильную промышленность России ожидает значительное событие: 1 июля в Челябинской области начнется строительство нового завода под названием "Урал". Павел Яковлев, генеральный директор автопроизводителя, объявил о планах расширения компании. Запуск нового завода, рассчитанного на 5 500 коммерческих автомобилей, запланирован на 1 января 2025 года. Это расширение позволит создать рабочие места примерно для тысячи жителей региона. Компания планирует использовать в своей работе как отечественное, так и зарубежное оборудование.

Запуск нового автомобильного завода в России
Фото: naavtotrasse.ru

Расширение для удовлетворения растущих потребностей

Новый завод будет в основном заниматься сборкой и сваркой кабин грузовиков. Автоматизированная конвейерная система будет включать в себя оборудование из России, Индии и Китая. Яковлев подчеркнул, что технические компоненты для окрасочных линий, а также стеллажи и другое стандартизированное оборудование будут выбраны в ходе тендера.

Создание рабочих мест и увеличение производственных мощностей

В настоящее время на заводе "Урал" работает восемь тысяч человек. С вводом в строй нового производства будет трудоустроена еще одна тысяча человек. В мае предприятие расширило производственные мощности до 72 автомобилей в день. К 2023 году завод планирует собрать 15 600 автомобилей, демонстрируя свою готовность удовлетворить растущий спрос на рынке.

Инновационные решения: Привлечение заключенных к производству

В конце апреля было объявлено, что грузовики "Урал" будут собирать заключенные. Этот уникальный подход служит решением проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы на внутреннем рынке. Привлекая заключенных к производственному процессу, компания стремится преодолеть проблемы, связанные с наличием рабочей силы, и внести свой вклад в усилия по социальной реабилитации страны.

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Завод Урал. Итоги 2021. Планы 2022
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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