Выпуск модернизированной версии Lada Vesta CNG с газовым баком для заправки задерживается. Эксперты допустили, что причина состоит в проблемах, связанных с калибровкой под новый блок управления двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал "Автопоток". О точной дате выпуска машины станет известно ближе к концу 2023 года.
Lada Vesta CNG является автомобилем с битопливной системой. Машина работает как на бензине, так и на метане. Применение последнего сокращает затраты на горючее более чем в три раза.
Автомобиль имеет баллон ёмкостью 90 литров, который рассчитан на 18 кубометров газа и расположен в багажнике машины за спинкой заднего дивана.
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