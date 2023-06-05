"Автопоток" назвал причину задержки выпуска Lada Vesta CNG

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Выпуск модернизированной версии Lada Vesta CNG с газовым баком для заправки задерживается. Эксперты допустили, что причина состоит в проблемах, связанных с калибровкой под новый блок управления двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал "Автопоток". О точной дате выпуска машины станет известно ближе к концу 2023 года.

Фото: РИА Новости

Lada Vesta CNG является автомобилем с битопливной системой. Машина работает как на бензине, так и на метане. Применение последнего сокращает затраты на горючее более чем в три раза.

Автомобиль имеет баллон ёмкостью 90 литров, который рассчитан на 18 кубометров газа и расположен в багажнике машины за спинкой заднего дивана.

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