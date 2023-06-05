В конкурентной автомобильной промышленности Lada, известный российский производитель автомобилей, переживает удивительный подъем продаж новых автомобилей. В мае россияне приобрели почти 24 000 автомобилей Lada, что свидетельствует об ошеломляющем росте продаж на 300%. Эта статистика, полученная на основе последних данных о продажах за весенний месяц, показывает, что АвтоВАЗ, материнская компания Lada, успешно реализовала в России 23 904 легковых и коммерческих автомобиля.
Этот показатель превосходит результаты продаж мая 2022 года на выдающиеся 297,6% или в четыре раза. Совокупные продажи за первые пять месяцев этого года демонстрируют впечатляющий рост на 72,2% по сравнению с предыдущим годом, при этом российские потребители приобрели в общей сложности 115 779 автомобилей Lada. Стоит отметить, что модель Granta продолжает сохранять свою популярность в качестве самого продаваемого автомобиля Lada.
Резкий рост продаж новых автомобилей можно объяснить относительно низкой базой продаж предыдущего года. На май 2022 года пришелся пик кризиса на российском автомобильном рынке. Однако с приходом весны 2023 года АвтоВАЗ возобновил производство трех моделей, а именно Granta, семейства Niva (включая Niva Travel и Niva Legend) и новой Vesta NG. Granta, как упоминалось ранее, не только остается самой популярной моделью в линейке Lada, но и опережает автомобили других марок. В мае продажи Granta достигли впечатляющих 17 041 единиц, продемонстрировав заметный рост на 639% по сравнению с маем 2022 года.
Показатели продаж Niva Legend в прошлом месяце составили 2 945 автомобилей, продемонстрировав значительный рост на 200,2% по сравнению с результатами мая 2022 года. Кроме того, в мае 2023 года было продано 3 431 единиц внедорожника Niva Travel, что свидетельствует о значительном росте на 298% по сравнению с предыдущим годом.
Что касается Lada Vesta NG, то эта модель находится в производстве с марта 2023 года и поступила в продажу только в конце мая. Базовый вариант этой модели оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Цены на Vesta начинаются от 1 239 900 российских рублей и доходят до 1 689 900 за топовый седан в комплектации Cross. Версия универсала с 90-сильным двигателем стоит 1 329 900, а его Cross-версия — 1 511 900 российских рублей.
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