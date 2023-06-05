Продажи новых автомобилей Lada в мае выросли в четыре раза: Многообещающий рост для российского рынка

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В конкурентной автомобильной промышленности Lada, известный российский производитель автомобилей, переживает удивительный подъем продаж новых автомобилей. В мае россияне приобрели почти 24 000 автомобилей Lada, что свидетельствует об ошеломляющем росте продаж на 300%. Эта статистика, полученная на основе последних данных о продажах за весенний месяц, показывает, что АвтоВАЗ, материнская компания Lada, успешно реализовала в России 23 904 легковых и коммерческих автомобиля.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Этот показатель превосходит результаты продаж мая 2022 года на выдающиеся 297,6% или в четыре раза. Совокупные продажи за первые пять месяцев этого года демонстрируют впечатляющий рост на 72,2% по сравнению с предыдущим годом, при этом российские потребители приобрели в общей сложности 115 779 автомобилей Lada. Стоит отметить, что модель Granta продолжает сохранять свою популярность в качестве самого продаваемого автомобиля Lada.

Факторы, обусловившие резкий рост продаж новых автомобилей

Резкий рост продаж новых автомобилей можно объяснить относительно низкой базой продаж предыдущего года. На май 2022 года пришелся пик кризиса на российском автомобильном рынке. Однако с приходом весны 2023 года АвтоВАЗ возобновил производство трех моделей, а именно Granta, семейства Niva (включая Niva Travel и Niva Legend) и новой Vesta NG. Granta, как упоминалось ранее, не только остается самой популярной моделью в линейке Lada, но и опережает автомобили других марок. В мае продажи Granta достигли впечатляющих 17 041 единиц, продемонстрировав заметный рост на 639% по сравнению с маем 2022 года.

Показатели продаж Niva Legend в прошлом месяце составили 2 945 автомобилей, продемонстрировав значительный рост на 200,2% по сравнению с результатами мая 2022 года. Кроме того, в мае 2023 года было продано 3 431 единиц внедорожника Niva Travel, что свидетельствует о значительном росте на 298% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается Lada Vesta NG, то эта модель находится в производстве с марта 2023 года и поступила в продажу только в конце мая. Базовый вариант этой модели оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Цены на Vesta начинаются от 1 239 900 российских рублей и доходят до 1 689 900 за топовый седан в комплектации Cross. Версия универсала с 90-сильным двигателем стоит 1 329 900, а его Cross-версия — 1 511 900 российских рублей.

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