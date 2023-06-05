S8 Capital приобретет российский шинный завод Bridgestone в Ульяновске

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Компания S8 Capital, которая ранее приобрела завод Continental, собирается приобрести шинный завод Bridgestone в Ульяновске, Россия. Это приобретение знаменует собой продолжение экспансии S8 Capital в шинной промышленности. После завершения сделки S8 Capital станет вторым по величине производителем шин в стране, уступая лишь "Татнефти", которая приобрела завод Nokian Tyres в Ленинградской области ранее в этом году.

Фото: www.ermcgs. com/harga-ban-ring-14-k.html

Стратегия экспансии S8 Capital в шинной промышленности

S8 Capital активно ищет возможности роста в российском секторе производства шин. Успешное приобретение завода Continental в Калуге и предприятий Cordiant в Омске и Ярославле общей мощностью 13 миллионов шин в год укрепило их позиции на рынке. Теперь, после приобретения завода Bridgestone, их общая годовая мощность по производству шин достигнет впечатляющих 15,4 миллиона единиц.

Завод Bridgestone в Ульяновске

Расположенный в индустриальном парке "Заволжье" в Ульяновске, завод Bridgestone Tire Manufacturing в настоящее время производит 2,4 миллиона шин в год, а проектная мощность составляет 4,2 миллиона шин в год. Завод специализируется на производстве шин размером от 13 до 19 дюймов, предназначенных для легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и служащих первичным оборудованием для производителей автомобилей.

Решение Bridgestone продать свои российские активы

Компания Bridgestone объявила о намерении продать свои российские активы осенью 2022 года, ссылаясь на сохраняющуюся неопределенность и проблемы с цепочкой поставок. После шести месяцев поисков, похоже, покупатель был найден. По сообщениям, компания S8 Capital, владеющая популярным брендом "Столото", приобретет завод Bridgestone, еще больше расширив свое присутствие в шинной промышленности.

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Bridgestone. Российский VS Японский