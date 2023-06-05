Предложение об освобождении унаследованных автомобилей от транспортного налога

Недавно член Государственной Думы и Центрального политического совета "Единой России" Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога граждан России, получающих транспортные средства в наследство. Эта инициатива направлена на предоставление временного послабления на первый год владения автомобилем и ориентирована на лиц, не имеющих водительских прав. Не все граждане, получающие автомобили по наследству, имеют водительские права или намерены их использовать, подчеркнул депутат.

Фото: zen.yandex. ru

Доводы в пользу освобождения

Значительная часть россиян, которые становятся владельцами автомобилей по наследству, не имеют водительских прав. Как правило, они решают продать унаследованный автомобиль в течение первого года владения. Другие предпочитают учиться в автошколе, но автомобиль остается практически без дела во время обучения и сдачи экзаменов.

Учитывая это, Евгений Федоров считает, что введение налога в течение первого года не является необходимым, если новый владелец не имеет водительских прав на момент получения наследства. Депутат направил письмо министру труда Антону Котякову с изложением своего предложения.

Предыдущие инициативы: Налоговые льготы для семей с детьми-инвалидами

Ранее Федоров предложил ввести налоговую льготу по транспортному налогу для семей с детьми-инвалидами. Он подчеркнул, что автомобили жизненно необходимы для таких семей, поскольку общественный транспорт может быть неудобен или даже непрактичен для перевозки детей. Хотя некоторые регионы внедряют подобные льготы самостоятельно, необходимость федеральной меры крайне важна, заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Водителям начал приходить транспортный налог 2022