Рекордный объем автокредитования прогнозируется в России в 2023 году, поскольку неопределенность становится нормой

Российские эксперты прогнозируют рекордный год для автокредитования в стране, поскольку россияне постепенно привыкают к "повышенному уровню неопределенности". По данным "Национальных кредитных рейтингов" (НКР), портфель автокредитов в России может увеличиться на 14-16 процентов, достигнув к концу года 1,4 триллиона рублей. Такой значительный рост превзойдет докризисный уровень 2021 года, несмотря на резкое сокращение разнообразия и количества новых автомобилей на рынке страны.

Фото: bankirov.net

Факторы, влияющие на рекордные прогнозы автокредитования

Ранее эксперты имели более низкие ожидания, прогнозируя к концу года 935 500 кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей. Однако рынок кредитования восстанавливается более быстрыми темпами, что объясняется отложенным спросом, поскольку россияне постепенно адаптируются как к высоким ценам, так и к неопределенности.

Кроме того, государственные программы льготного автокредитования играют определенную роль в стимулировании роста рынка. Однако бюджет, выделенный на эти программы, ограничен и может быть исчерпан до конца первого полугодия.

Влияние государственных программ и бюджетных ограничений

Наличие государственных программ способствовало увеличению спроса на автокредиты. Эти программы предлагают выгодные условия, делая покупку автомобиля более доступной для широких слоев населения. Однако из-за бюджетных ограничений выделенные правительством средства ограничены, что может привести к приостановке программы или сокращению льгот.

Продление срока владения и вторичный рынок

Еще одним фактором, влияющим на рекордные прогнозы автокредитования, является тенденция россиян продлевать срок владения имеющимся автомобилем. Такое изменение в поведении влияет на кредитный рынок подержанных автомобилей. Кроме того, рост параллельного импорта, составляющего небольшую часть (до 10 процентов) рынка, еще больше замедляет общее расширение рынка.

Продажи новых автомобилей и показатели рынка

По данным "Автостата", с января по апрель этого года россияне приобрели около 247 000 новых автомобилей. Несмотря на значительный всплеск продаж весной, вызванный низкой базой продаж в предыдущем году, общий объем продаж за первые четыре месяца оказался на 15% ниже, чем в 2022 году. Более того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рынок сократился вдвое.

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