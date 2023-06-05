Рекордный объем автокредитования прогнозируется в России в 2023 году, поскольку неопределенность становится нормой

Российские эксперты прогнозируют рекордный год для автокредитования в стране, поскольку россияне постепенно привыкают к "повышенному уровню неопределенности". По данным "Национальных кредитных рейтингов" (НКР), портфель автокредитов в России может увеличиться на 14-16 процентов, достигнув к концу года 1,4 триллиона рублей. Такой значительный рост превзойдет докризисный уровень 2021 года, несмотря на резкое сокращение разнообразия и количества новых автомобилей на рынке страны.
Ранее эксперты имели более низкие ожидания, прогнозируя к концу года 935 500 кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей. Однако рынок кредитования восстанавливается более быстрыми темпами, что объясняется отложенным спросом, поскольку россияне постепенно адаптируются как к высоким ценам, так и к неопределенности.
Кроме того, государственные программы льготного автокредитования играют определенную роль в стимулировании роста рынка. Однако бюджет, выделенный на эти программы, ограничен и может быть исчерпан до конца первого полугодия.
Наличие государственных программ способствовало увеличению спроса на автокредиты. Эти программы предлагают выгодные условия, делая покупку автомобиля более доступной для широких слоев населения. Однако из-за бюджетных ограничений выделенные правительством средства ограничены, что может привести к приостановке программы или сокращению льгот.
Еще одним фактором, влияющим на рекордные прогнозы автокредитования, является тенденция россиян продлевать срок владения имеющимся автомобилем. Такое изменение в поведении влияет на кредитный рынок подержанных автомобилей. Кроме того, рост параллельного импорта, составляющего небольшую часть (до 10 процентов) рынка, еще больше замедляет общее расширение рынка.
По данным "Автостата", с января по апрель этого года россияне приобрели около 247 000 новых автомобилей. Несмотря на значительный всплеск продаж весной, вызванный низкой базой продаж в предыдущем году, общий объем продаж за первые четыре месяца оказался на 15% ниже, чем в 2022 году. Более того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рынок сократился вдвое.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.