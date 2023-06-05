Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Михаил Подоляк пообещал перенести боевые действия на территорию России
Надежда Бабкина высказала всё, что думает о беглой певице РФ Алле Пугачёвой
Wargonzo: враг пытается подвезти резервы к Новодонецкому
В России начнут штрафовать за езду на зимней резине летом
The New York Times: наступательные операции ВСУ на Южно-Донецком направлении — разведка боем
Врач-терапевт Кудряшова назвала гражданам РФ напиток, снижающий риск диабета
Минобороны: военные РФ уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область
Телеведущую Татьяну Лазареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
ГИБДД может оштрафовать водителей из РФ на 500 рублей за одну деталь в автомобиле

Рекордный объем автокредитования прогнозируется в России в 2023 году, поскольку неопределенность становится нормой

Авто

Российские эксперты прогнозируют рекордный год для автокредитования в стране, поскольку россияне постепенно привыкают к "повышенному уровню неопределенности". По данным "Национальных кредитных рейтингов" (НКР), портфель автокредитов в России может увеличиться на 14-16 процентов, достигнув к концу года 1,4 триллиона рублей. Такой значительный рост превзойдет докризисный уровень 2021 года, несмотря на резкое сокращение разнообразия и количества новых автомобилей на рынке страны.

Рекордный объем автокредитования прогнозируется в России в 2023 году, поскольку неопределенность становится нормой
Фото: bankirov.net

Факторы, влияющие на рекордные прогнозы автокредитования

Ранее эксперты имели более низкие ожидания, прогнозируя к концу года 935 500 кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей. Однако рынок кредитования восстанавливается более быстрыми темпами, что объясняется отложенным спросом, поскольку россияне постепенно адаптируются как к высоким ценам, так и к неопределенности.

Кроме того, государственные программы льготного автокредитования играют определенную роль в стимулировании роста рынка. Однако бюджет, выделенный на эти программы, ограничен и может быть исчерпан до конца первого полугодия.

Влияние государственных программ и бюджетных ограничений

Наличие государственных программ способствовало увеличению спроса на автокредиты. Эти программы предлагают выгодные условия, делая покупку автомобиля более доступной для широких слоев населения. Однако из-за бюджетных ограничений выделенные правительством средства ограничены, что может привести к приостановке программы или сокращению льгот.

Продление срока владения и вторичный рынок

Еще одним фактором, влияющим на рекордные прогнозы автокредитования, является тенденция россиян продлевать срок владения имеющимся автомобилем. Такое изменение в поведении влияет на кредитный рынок подержанных автомобилей. Кроме того, рост параллельного импорта, составляющего небольшую часть (до 10 процентов) рынка, еще больше замедляет общее расширение рынка.

Продажи новых автомобилей и показатели рынка

По данным "Автостата", с января по апрель этого года россияне приобрели около 247 000 новых автомобилей. Несмотря на значительный всплеск продаж весной, вызванный низкой базой продаж в предыдущем году, общий объем продаж за первые четыре месяца оказался на 15% ниже, чем в 2022 году. Более того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рынок сократился вдвое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АВТОКРЕДИТ В БАНКЕ ИЛИ КРЕДИТ НА АВТОМОБИЛЬ ЧТО ВЫБРАТЬ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Украинские беженцы захватили польский город
Украинские беженцы захватили польский город
Последние материалы
Пять действий водителя, при которых ломается даже механическая коробка передач
Василёк: легенды и поверья о цветах
Бузова сказала, что её футбольная карьера лучше, чем у бывшего супруга Тарасова
В Оренбургской области после падения дельтаплана серьезно пострадал мужчина
Национальные особенности кредитования: как руководство минприроды Краснодарского края борется с компанией "Апшеронск"
Путеводитель Best Tastes of Russia назвал пять лучших объектов гастротуризма России
Гурулёв призвал применить тактическое ядерное оружие по аэродромам НАТО
Актёр Леонид Ярмольник заявил, что не стал бы петь с Ларисой Долиной
Песков не стал комментировать сообщения о начале контрнаступления Украины
Надежда Бабкина объяснила нежелание российских звёзд ездить в Донбасс трусостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников