Жесткая сцепка: почему каждому автовладельцу надо уметь ей пользоваться

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Наступило лето, время отпусков и странствий, и повторение загородного отдыха стало надоедать. Честно говоря, эта усталость наступила еще в прошлом году. Поэтому давайте отправимся в путешествие в пределах наших собственных границ, ведь о внешних путешествиях не может быть и речи.

Фото: mavink. com/explore/How-to-Use-Tow-Bars

У нас есть множество мест, куда можно отправиться: Карелия и Кольский полуостров, Черное и Азовское моря, Уральские горы и Алтай. Однако длительные путешествия не всем по душе, особенно водителям. Кроме того, не каждый автомобиль способен выдержать такое испытание.

Сколько бы мы ни подчеркивали важность осмотра автомобиля перед отправлением в дорогу и проведения надлежащей диагностики, многие все равно пренебрегают этими важнейшими шагами. В лучшем случае, они подкачивают шины и с бесстрастным выражением лица бросают беглый взгляд на масляный щуп. И без лишних слов они отправляются в путь, гонясь за капризами ветра и бескрайними горизонтами. Обычно автомобиль ломается не сразу, сначала он подает сигналы бедствия, а затем резко останавливается.

Не все обладают способностью чувствовать приближающуюся беду, скрывающуюся рядом с домом. Это требует умения слышать и действительно слушать, а не просто увеличивать громкость стереосистемы. В результате захватывающее путешествие заканчивается за сотни километров от привычного пристанища, а местные ремонтные мастерские лишь пожимают плечами, ссылаясь на отсутствие запчастей для устранения неисправности. Что же делать в такой ситуации? Действительно, логичнее всего обратиться за помощью, ведь вызов эвакуатора к вашему дому, как правило, влечет за собой непомерные расходы, исчисляемые десятками тысяч рублей. Воистину, дорогое удовольствие!

Самое простое решение — прибегнуть к помощи надежного друга, вооруженного прочным буксировочным тросом. Они прибудут в течение 5-7 часов и, как только связь будет установлена, отбуксируют вас в безопасное место. Это может оказаться сложной задачей, но зато потребует затрат только на топливо. Однако есть одна загвоздка: буксировка автомобиля с помощью троса, особенно на значительное расстояние, требует навыков.

Дороги состоят не только из прямых участков, но и включают в себя крутые спуски и подъемы, коварные повороты и различные другие грозные препятствия. Усталость, страх и отсутствие уверенности могут привести к плачевным последствиям. Ремонт повреждений, нанесенных "эвакуатору", обойдется значительно дороже, чем наем профессионального эвакуатора. Поверьте, каждый, кто получит подобное предложение по телефону, быстро вспомнит о собственном водительском мастерстве.

В этом отношении может оказаться полезной жесткая сцепка — конструкция из металлических труб, позволяющая буксировать автомобиль без присутствия водителя внутри. Существует множество вариантов, от приличных самодельных решений до высококачественных профессиональных альтернатив. Тем не менее, важно помнить, что одноствольные железные прутья и подобные самодельные варианты не являются оптимальным выбором.

Идеальный вариант — это треугольная конструкция, которая надежно крепится к буксируемому автомобилю с помощью двух петель, расположенных под бампером. Да, именно этот компонент был специально разработан для буксировки на жесткой сцепке. В противоположном случае для буксировки требуется просто сцепное устройство или "квадратная" сцепка американского образца.

Что касается юридического аспекта, то для буксировки автомобиля с помощью жесткой сцепки достаточно иметь водительские права категории "В".

Если у сотрудников правоохранительных органов на дороге возникнут вопросы — а это случается довольно часто — достаточно будет обратить их внимание на главу 20, озаглавленную "Буксировка механических транспортных средств". Подобные недоразумения без труда рассеются.

Нет необходимости регистрировать устройство в соответствующих органах. Поэтому закрепите сцепку и спокойно езжайте, не бросая постоянных взглядов в зеркало заднего вида — застрявший автомобиль останется в поле зрения. Хотя межконтинентальные скорости и другие смелые маневры при таком способе недостижимы, вы можете спокойно добраться до места назначения.

Более того, этот метод оказывается и более быстрым, и более безопасным, чем буксировка с помощью троса. Надежное "крепление" обойдется примерно в 15 000 рублей, что значительно экономичнее, чем покупка "кареты" и услуги эвакуатора, не говоря уже о расходах на ремонт повреждений, полученных в результате неудачного подъема в гору.

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15 Буксировка механических транспортных средств