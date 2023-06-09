Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными

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Наличие в доме домашнего животного приносит радость детям и счастье взрослым. Эти очаровательные и ласковые компаньоны быстро становятся незаменимой частью нашей жизни. Кроме того, они сопровождают нас в автомобильных поездках, включая незабываемые путешествия к морю, преодолевая удивительные расстояния до 4 000-5 000 километров.

Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Однако путешествие на юг с домашним животным в автомобиле сопряжено с рядом трудностей. По данным исследования, проведенного "АвтоСпецЦентром", успешное путешествие с домашним животным в автомобиле зависит от одного важнейшего условия: чтобы животное не мешало и не отвлекало водителя. Это подтвердили 98% респондентов. Удивительно, но нередко можно наблюдать собак, удобно устроившихся на коленях хозяев, или кошек, неторопливо отдыхающих на приборной панели во время движения.

К сожалению, такие меры могут только усугубить ситуацию в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации. Поэтому более 70% участников опроса предпочитают перевозить своих любимых животных в багажнике, отделяя их от салона с помощью прочных сеток или специализированных переносок, оснащенных удобными приспособлениями, такими как миски для кормления, дозаторы для воды и миниатюрные туалеты.

Тем не менее, не все выбирают багажник из-за его ограниченного пространства, занятого в основном багажом и чемоданами. В таких случаях 13% респондентов прибегают к фиксации своих питомцев на задних сиденьях с помощью специально разработанных ремней безопасности isofix, подобранных с учетом веса животного.

Когда кошки или собаки сопровождают нас в автомобиле, чистота и целостность салона подвергаются риску. Если животное путешествует впервые, оно может начать беспокоиться, беспокойно метаться по салону, пытаться убежать или даже протиснуться через открытые окна в поисках свежего воздуха.

Это значительно повышает вероятность повреждения интерьера. Кроме того, питомцев может укачивать, что приводит к более частому мочеиспусканию или дефекации там, где они считают нужным. Такие обстоятельства делают путешествие далеко не приятным, что в целом приводит к неблагоприятным впечатлениям. Кроме того, расходы на ремонт и чистку салона еще больше увеличивают расходы на поездку.

Чтобы избежать подобных неудобств, 51% респондентов при перевозке своих питомцев используют специализированные резиновые чехлы для сидений. Еще 39% выбирают гамаки из экокожи, предназначенные для домашних животных, на задних сиденьях. Однако 10% автовладельцев сообщили, что эти аксессуары не отличаются долговечностью и требуют замены уже после одного сезона использования.

Опытные владельцы собак и кошек придумали собственные лайфхаки для обеспечения комфортного путешествия со своими пушистыми спутниками. Например, чтобы питомцы не испытывали тошноту, рекомендуется не кормить их в течение двух часов до отъезда. Кроме того, если взять с собой в поездку любимые игрушки, это поможет питомцу семьи оставаться спокойным и довольным.

Если вы не решаетесь прибегнуть к услугам специализированных гостиниц для животных или доверить кому-то обязанности по присмотру за питомцем, единственным выходом становится взять любимого питомца с собой в путешествие. В свете этого становится жизненно важным сделать приоритетом не только вашу безопасность и комфорт, но и благополучие вашего питомца. В этом случае ваше совместное приключение оставит после себя только самые восхитительные и заветные воспоминания.

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