Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине
Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада
Нарколог РФ Сергей Нурисламов расстроил россиян, развеяв миф о допустимой дозе алкоголя
Эксперт рассказала про эффективное средство от комаров
Крупный туроператор Tez Tour назвал отели Египта, в которых есть сетки от акул
Врач Свиридова: зелёный чай защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы
МИД Израиля грубо вмешался во внутренние дела Белоруссии
Генерал ВСУ Кривонос назвал причину, по которой контрнаступление Киева обречено на провал
США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $2,1 млрд

Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными

3:57
Авто

Наличие в доме домашнего животного приносит радость детям и счастье взрослым. Эти очаровательные и ласковые компаньоны быстро становятся незаменимой частью нашей жизни. Кроме того, они сопровождают нас в автомобильных поездках, включая незабываемые путешествия к морю, преодолевая удивительные расстояния до 4 000-5 000 километров.

Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Однако путешествие на юг с домашним животным в автомобиле сопряжено с рядом трудностей. По данным исследования, проведенного "АвтоСпецЦентром", успешное путешествие с домашним животным в автомобиле зависит от одного важнейшего условия: чтобы животное не мешало и не отвлекало водителя. Это подтвердили 98% респондентов. Удивительно, но нередко можно наблюдать собак, удобно устроившихся на коленях хозяев, или кошек, неторопливо отдыхающих на приборной панели во время движения.

К сожалению, такие меры могут только усугубить ситуацию в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации. Поэтому более 70% участников опроса предпочитают перевозить своих любимых животных в багажнике, отделяя их от салона с помощью прочных сеток или специализированных переносок, оснащенных удобными приспособлениями, такими как миски для кормления, дозаторы для воды и миниатюрные туалеты.

Тем не менее, не все выбирают багажник из-за его ограниченного пространства, занятого в основном багажом и чемоданами. В таких случаях 13% респондентов прибегают к фиксации своих питомцев на задних сиденьях с помощью специально разработанных ремней безопасности isofix, подобранных с учетом веса животного.

Когда кошки или собаки сопровождают нас в автомобиле, чистота и целостность салона подвергаются риску. Если животное путешествует впервые, оно может начать беспокоиться, беспокойно метаться по салону, пытаться убежать или даже протиснуться через открытые окна в поисках свежего воздуха.

Это значительно повышает вероятность повреждения интерьера. Кроме того, питомцев может укачивать, что приводит к более частому мочеиспусканию или дефекации там, где они считают нужным. Такие обстоятельства делают путешествие далеко не приятным, что в целом приводит к неблагоприятным впечатлениям. Кроме того, расходы на ремонт и чистку салона еще больше увеличивают расходы на поездку.

Чтобы избежать подобных неудобств, 51% респондентов при перевозке своих питомцев используют специализированные резиновые чехлы для сидений. Еще 39% выбирают гамаки из экокожи, предназначенные для домашних животных, на задних сиденьях. Однако 10% автовладельцев сообщили, что эти аксессуары не отличаются долговечностью и требуют замены уже после одного сезона использования.

Опытные владельцы собак и кошек придумали собственные лайфхаки для обеспечения комфортного путешествия со своими пушистыми спутниками. Например, чтобы питомцы не испытывали тошноту, рекомендуется не кормить их в течение двух часов до отъезда. Кроме того, если взять с собой в поездку любимые игрушки, это поможет питомцу семьи оставаться спокойным и довольным.

Если вы не решаетесь прибегнуть к услугам специализированных гостиниц для животных или доверить кому-то обязанности по присмотру за питомцем, единственным выходом становится взять любимого питомца с собой в путешествие. В свете этого становится жизненно важным сделать приоритетом не только вашу безопасность и комфорт, но и благополучие вашего питомца. В этом случае ваше совместное приключение оставит после себя только самые восхитительные и заветные воспоминания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

🚗КАК ПЕРЕВОЗИТЬ СОБАКУ В МАШИНЕ? | ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
Теории и причины: акула жестоко расправилась с гражданином РФ в Хургаде
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Последние материалы
Световой конус: путь к пониманию природы сознания
Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине
Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада
Нарколог РФ Сергей Нурисламов расстроил россиян, развеяв миф о допустимой дозе алкоголя
Эксперт рассказала про эффективное средство от комаров
Крупный туроператор Tez Tour назвал отели Египта, в которых есть сетки от акул
Врач Свиридова: зелёный чай защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы
МИД Израиля грубо вмешался во внутренние дела Белоруссии
Генерал ВСУ Кривонос назвал причину, по которой контрнаступление Киева обречено на провал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников