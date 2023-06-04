Jeep разрабатывает внедорожники, которые смогут самостоятельно передвигаться по бездорожью

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Сохраняя верность своим истокам, компания Jeep начинает соревнование по автономным технологиям на неизведанной территории. Знаменитый бренд начал этап тестирования парка прототипов на базе модели Grand Cherokee, оснащенных передовой экспериментальной технологией, которая позволяет этим надежным внедорожникам преодолевать сложные внедорожные маршруты без вмешательства человека.

Фото: https://www.greencarguide.co.uk/2022/08/jeep-grand-cherokee-4xe-plug-in-hybrid-3/

Неда Чвиетич, руководитель отдела искусственного интеллекта и автономного вождения компании Stellantis, пролила свет на это инновационное предприятие во время поездки на одном из прототипов в окрестностях города Моаб, штат Юта. Она подчеркнула, что перед ними стоят задачи, выходящие за рамки автономного вождения на дорогах.

Jeep не разглашал подробности своей автономной внедорожной технологии, включая ее официальное название. Однако компания уточнила, что усилия по разработке направлены исключительно на интеграцию этой технологии в существующий модельный ряд автомобилей.

Это означает, что на данный момент система не будет внедрена в модели Ram. Беглый взгляд на прототипы, тестируемые в Моабе, показывает их поразительное сходство со стандартным Grand Cherokee, с единственным заметным отличием — множеством датчиков и дополнительного оборудования, украшающего крышу.

В интерьере все аналогично, за исключением заметного экрана, расположенного над сенсорным экраном и предназначенного исключительно для отображения информационно-развлекательной системы. На одном из изображений, выпущенных брендом, Grand Cherokee изображен в зеленой рамке с надписью "lead", что, по-видимому, указывает на способность системы обнаруживать другие автомобили, а также различные препятствия, встречающиеся на трассе. Система может даже обладать способностью отслеживать другие автомобили.

Хотя остается правдоподобным, что эта система может служить в качестве резервной, на видео, размещенном Jeep на YouTube, показано, как Чвиетич использует планшет, который предоставляет несколько опций, связанных с вождением. Планшет предлагает прямой видеопоток и панель управления с такими надписями, как "целевая скорость", "скорость автомобиля", "целевой боковой угол" и "боковой угол автомобиля". Кроме того, для дополнительной безопасности на видном месте расположена заметная синяя кнопка с надписью "АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА", обеспечивающая быстрое вмешательство в случае возникновения каких-либо проблем.

Кристиан Менье, генеральный директор компании, подтвердил, что эти передовые функции и технологии найдут практическое применение в широком диапазоне условий вождения, как на трассе, так и вне ее. Пока энтузиасты с нетерпением ожидают новых подробностей, компания Jeep обязалась предоставить дополнительную информацию о системе летом 2023 года. Хотя будущая траектория остается неопределенной, можно предположить, что если Jeep активно тестирует эту технологию, то велика вероятность ее внедрения в производство.

Jeep — не единственный претендент в этой специализированной области, поскольку Land Rover уже почти десять лет тестирует автономные внедорожные технологии, хотя они еще не перешли к серийному производству. С одной стороны, развертывание автономных автомобилей вдали от проторенных дорог может представлять меньше препятствий для регулирования.

С другой стороны, инженеры сталкиваются с проблемой обучения системы уникальному набору параметров, специфичных для конкретного места. Отличить, какие валуны нужно объехать, а какие обойти, может оказаться сложной задачей даже для опытных водителей-людей, поэтому привить автономному автомобилю такую геологическую осведомленность гораздо сложнее, чем научить его распознавать обычные городские особенности, например, городские автобусы.

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