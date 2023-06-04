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На автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" значительно повысились цены

3:56
Авто

Недавно известная автомобильная компания "Москва" повысила цены на свои популярные модели, Moscow 3 и Moscow 3e. Это повышение цен коснулось как бензинового Moscow 3, так и электрического Moscow 3e, сделав их немного более дорогими вариантами для потенциальных покупателей. Давайте углубимся в детали этого повышения цен и его влияние на рынок.

На автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" значительно повысились цены
Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

"Москвич 3": более пристальный взгляд на повышение цен

"Москвич 3" Standard Edition: повышение на 22 000 рублей

Стандартная версия Москва 3, оснащенная топливным двигателем, подорожала на 22 000 рублей. Однако версия "Комфорт", оснащенная бесступенчатой трансмиссией (CVT) и подогревом передних сидений, осталась незатронутой повышением цен. В результате базовая цена на Moscow 3 теперь начинается от 1 992 000 рублей, предлагая покупателям надежный и экономичный кроссовер.

"Москвич 3" Comfort Edition: постоянная цена

Для тех, кто ищет повышенный комфорт и удобство, Moscow 3 в комплектации Comfort по-прежнему доступен по прежней цене 2 250 000 рублей. Этот вариант предлагает дополнительные функции и удобства, обеспечивая премиальный опыт вождения без дополнительных затрат.

"Москвич 3e": электрический прогресс по более высокой цене

Электромобиль "Москвич 3e" значительно подорожал — на 58 000 рублей. Модель 2023 года этого электромобиля теперь стоит от 3 558 000 рублей, в то время как модель предыдущего года стоила 3,5 миллиона рублей. Несмотря на повышение цены, Moscow 3e продолжает предлагать экологичное и эффективное решение для тех, кто выбирает электрическую мобильность.

Цены и технические характеристики на официальном сайте "Москвич"

Согласно официальному сайту Москвы, базовая цена в 1 992 000 рублей позволяет покупателям приобрести "Москвич 3" Standard edition. Этот вариант оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом в паре с механической коробкой передач. Для тех, кто ищет удобство CVT, "Москвич 3" Standard edition с CVT предлагается за 2 057 000 рублей. Комплектация Москвич 3 Comfort сохраняет прежнюю цену в 2 250 000 рублей, предлагая покупателям набор роскошных функций и повышенный комфорт вождения.

Что касается "Москвич 3e", то в настоящее время он доступен только в стандартной комплектации, оснащенной автоматической коробкой передач и электродвигателем с пиковой мощностью 193 лошадиные силы. Этот полностью электрический автомобиль, выпущенный в 2023 году, будет стоить 3 558 000 рублей, что несколько выше, чем его аналог 2022 года.

Влияние на рынок и показатели продаж

Последние отчеты показывают, что в Москве наблюдается более высокий уровень продаж бензиновых автомобилей по сравнению с электромобилями. За первые несколько месяцев 2023 года Москве удалось продать 35 электрических кроссоверов на российском рынке. Хотя спрос на бензиновые автомобили остается значительно выше, и "Москвич 3", и "Москвич 3e" смогли занять десятую позицию в рейтинге самых популярных марок автомобилей в стране: за последнюю неделю апреля было продано в общей сложности 522 единицы.

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Москвич Цены май 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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