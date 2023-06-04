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Генеральный директор АвтоВАЗа сообщил о новых двигателях для Lada Niva

3:36
Авто

АвтоВАЗ, известный производитель автомобилей, недавно представил захватывающие подробности о новых двигателях для культовой Lada Niva. В эксклюзивном интервью газете "Коммерсантъ" генеральный директор компании рассказал о предстоящих усовершенствованиях. В этой статье мы рассмотрим подробные технические характеристики двигателей, включая 1,6-литровый вариант и версию Sport, оснащенную 16-клапанным силовым агрегатом мощностью 122 лошадиные силы.

Генеральный директор АвтоВАЗа сообщил о новых двигателях для Lada Niva
Фото: https://mavink.com/explore/Lada-Niva-Gimi

Хотя конкретные модели двигателей не были раскрыты, мы можем сделать выводы относительно базовой и топовой версий. Более того, генеральный директор поделился планами по оптимизации 1,6-литрового двигателя специально для Niva, адаптировав его от переднеприводных моделей Lada. Эта адаптация призвана оживить характеристики автомобиля.

Генеральный директор компании стремится повысить мощность и ускорение "Нивы", обещая значительное сокращение времени разгона от 0 до 100 километров в час с 17 до 12 секунд. Кроме того, ожидается, что новый двигатель обеспечит снижение уровня шума. С расширенной линейкой двигателей, дебют которой ожидается в 2024 году, АвтоВАЗ уверен, что легендарный внедорожник продолжит свой полувековой успех на конвейере.

Расширенная линейка двигателей для Lada Niva Legend

Презентация 1,6-литрового двигателя

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов поделился интригующей информацией о 1,6-литровом двигателе, предназначенном для классического внедорожника. В интервью Соколов намекнул на уникальный подход к использованию потенциала двигателя для "Нивы". Это подразумевает адаптацию силового агрегата от переднеприводных моделей Lada к суровому характеру "Нивы". Примечательно, что Соколов подтвердил, что Niva Legend будет оснащаться 106-сильным двигателем. В настоящее время базовым вариантом Niva Legend будет 16-клапанный атмосферный двигатель аналогичной мощности, известный по моделям "Веста" и "Ларгус".

Высвобождение мощности в спортивной версии

Для тех, кто ищет еще больше острых ощущений, АвтоВАЗ разработал спортивную версию Lada Niva Legend. Генеральный директор Максим Соколов представил впечатляющий 122-сильный двигатель, оставив энтузиастов в предвкушении его появления. Такая мощность достижима только с 1,8-литровым двигателем, обозначаемым как ВАЗ-21179. С такой модернизацией "Нива" способна обеспечить динамичное вождение. Ожидается, что разгон от 0 до 100 километров в час значительно улучшится, а время разгона сократится с нынешних 17 секунд до впечатляющих 12 секунд.

Более спокойное путешествие с Lada Niva Legend

Генеральный директор АвтоВАЗа также подчеркнул снижение уровня шума в новой Lada Niva Legend. В рамках своих инженерных разработок компания сосредоточилась на повышении общей утонченности автомобиля. Благодаря внедрению передовых технологий и конструктивных изменений, новая модель обещает более тихую и приятную езду как по бездорожью, так и по городу.

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ял Легенду для города, поехал по трассе / Lada Niva Legend (Urban)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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