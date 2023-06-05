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Что будет, если ацетон регулярно заливать в топливный бак

2:29
Авто

Ацетон может похвастаться множеством преимущественных свойств, что побуждает автолюбителей использовать его в качестве экономичной замены дорогостоящим присадкам. Среди этих свойств выделяется концентрация кислорода, благодаря чему воздушно-топливная смесь приобретает повышенную способность к эффективному сгоранию. Следовательно, мощность автомобиля заметно возрастает, создавая иллюзию, что ацетон повышает октановое число бензина. Однако внешность может быть обманчива.

Что будет, если ацетон регулярно заливать в топливный бак
Фото: https://miro.medium.com/

В дополнение к своим преимуществам при сгорании, ацетон также демонстрирует отличную смешиваемость с водой, что делает его ценным средством для удаления влаги из топливного бака. Это очень полезно, поскольку влага снижает производительность топливного насоса и вызывает коррозию металлических баков. Кроме того, этот химикат прекрасно растворяет накопившуюся грязь и отложения на свечах зажигания и топливных форсунках.

Увы, у этого вещества есть и недостаток. Точка замерзания ацетона находится ниже -20 градусов Цельсия, что предостерегает от его использования в очень холодные зимы. Попадание ацетона в топливную магистраль при таких холодных условиях может привести к осложнениям при попытке запустить двигатель на следующее утро.

Очищающие свойства ацетона, хотя и эффективны при очистке топливных форсунок от грязи, имеют свои недостатки. Выброшенная грязь не исчезает в воздухе, она может остаться в двигателе. В некоторых случаях неполное сгорание топлива в камерах может привести к накоплению грязи в каталитическом нейтрализаторе, постепенно засоряя его ячейки. В конце концов, это может привести к необходимости дорогостоящей замены каталитического нейтрализатора.

Кроме того, стоит отметить, что ацетон способен вызывать набухание резиновых компонентов, таких как прокладки и шланги. Хотя эластичность этих деталей остается неизменной, длительное воздействие ацетона может оказаться губительным, привести к образованию трещин и последующей утечке масла. Для предотвращения подобных проблем рекомендуется использовать ацетон умеренно. Достаточно добавлять его в топливный бак каждые 3-6 месяцев в профилактических целях, чтобы избежать возможного вреда.

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Зачем НУЖНО заливать АЦЕТОН в бак автомобиля…
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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