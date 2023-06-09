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Почему на ходу гремят двери машины и как это вылечить за копейки

3:13
Авто

Автомобили "Жигули" подвергаются критике за свои недостатки, но интересно, что даже любимые иномарки страдают от аналогичной проблемы — дребезжания дверей. Естественно, вина за то, что производитель не обратил внимания на эту проблему, ложится на производителя.

Почему на ходу гремят двери машины и как это вылечить за копейки
Фото: pixabay. com

Похоже, они упустили из виду и недооценили проблему, полагаясь исключительно на имитационные тесты вместо реальных дорожных испытаний. Как следствие, водители обременены еще одной головной болью. Как можно описать непрекращающийся дребезг всех четырех дверей, который начинает беспокоить автомобиль уже после 50 000 или 60 000 километров пробега? Это просто неслыханно!

Оставив в стороне дебаты, ведущиеся в гаражах и на кухнях, перейдем к сути вопроса: из-за частых поездок по плохим дорогам, включая стыки на Третьем транспортном кольце Москвы, автомобиль начинает издавать неприятный и громкий стук. Определение источника не требует длительной диагностики — это двери. Замки разболтались, в результате чего большая и тяжелая деталь лязгает, как железо.

Теоретически, можно отрегулировать замок, покрутив и повернув петлю, осмотрев крепления защелки внутри двери. Такой подход может дать временный результат, но через неделю-другую проблема возникает вновь. На самом деле необходимо более простое и долговечное решение, и, к счастью, такое решение существует.

Применив логическое мышление, любой человек придет к одному и тому же выводу: чтобы устранить дребезжание и звон, необходимо вставить прокладку. Однако, чтобы не возиться с ее ежедневной установкой, необходим прочный и в то же время гибкий материал. Резина! Так появилось универсальное решение для всех дребезжащих дверей — дверной демпфер. По сути, это кусок плотной резины с предварительно вырезанным отверстием для петли замка. Установка занимает всего минуту, и все готово.

Тем не менее, заводские версии, особенно те, которые можно найти на китайских блошиных рынках, имеют существенный недостаток — резина жесткая и плохо обработанная, часто соскабливает краску на дверях. Более того, зимой она вообще не выполняет своего предназначения. Качественный и мягкий демпфер трудно найти. Если вы не можете найти готовое решение, почему бы не сделать его самостоятельно?

Удивительно, но процесс даже проще, чем ожидалось: для создания DIY-уплотнителя вам понадобится лишь старая велосипедная покрышка, которая отлично подходит для этой задачи. Вырежьте ее, отшлифуйте мелкой наждачной бумагой всю поверхность и наденьте на дверную петлю. Вот и все. Никакой сложности, никаких трудностей, требующих специальной подготовки или инструментов. Это доступно каждому, а если быть до конца честным, то вполне доступно по цене. Следовательно, это по карману каждому автовладельцу, независимо от уровня его доходов.

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Как убрать щелчки в двери на неровностях дороги.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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