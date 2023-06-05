Пять действий водителя, при которых ломается даже механическая коробка передач

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Ошибки, связанные с механическими коробками передач, могут встречаться как у начинающих автолюбителей, так и у опытных водителей, вызывая ряд серьезных проблем в процессе эксплуатации.

Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

Удерживание рычага переключения передач

Распространенной и вредной привычкой, наблюдаемой даже у опытных водителей, является постоянное давление на рычаг переключения передач. При этом усилие передается на рычаг коробки передач, что приводит к повышенному трению в валах коробки передач. Со временем это трение снижает точность переключения передач.

Принудительное включение передач

Когда водитель не полностью выключает сцепление, передачи включаются с заметным хрустом. Это создает чрезмерную нагрузку на синхронизаторы, что приводит к их ускоренному износу. Кроме того, зубья шестерен быстро изнашиваются, а муфта, отвечающая за выравнивание скоростей вращения валов, может сломаться.

Опора ноги на педаль сцепления

Значительное число водителей пренебрегают тем, чтобы убрать левую ногу с педали сцепления, оставляя ее постоянно упирающейся в нее. В результате частично нажатая педаль оказывает усилие на вилку выключения сцепления, вызывая небольшое разъединение сцепления. Такая ситуация приводит к пробуксовке сцепления и перегреву дисков сцепления.

Выключение сцепления

В моменты агрессивного вождения водители часто резко отпускают педаль сцепления, что обычно называют "бросанием". Это действие обычно сопровождается высокими оборотами двигателя, что создает значительную нагрузку на диски сцепления. Результатом может стать мгновенный перегрев, требующий замены не только дисков, но и всего сцепления в сборе.

Пренебрежение пробегом

Немногие знают, что механические коробки передач, как и двигатели, требуют прогрева. Хотя прогрев механической коробки передач менее сложен, чем автоматической, он остается необходимой практикой. В противном случае смазка, застывшая в корпусе коробки передач, не сможет обеспечить немедленную защиту внутренних компонентов. Поэтому после запуска двигателя рекомендуется воздержаться от немедленного движения и дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Такая короткая продолжительность гарантирует, что смазка достигнет всех движущихся частей трансмиссии. Такая привычка значительно продлевает срок службы трансмиссии.

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