Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом
Развожаев рассказал о жителе Севастополя, который сбил квадрокоптер подручными средствами
Дерматолог дала четыре простых совета по борьбе с запахом пота
Диетолог назвала мифом необходимость отказа от жирного, сладкого и мучного в процессе похудения
Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ
Юрист объяснил, почему квартиры-студии — это незаконное жильё
Диетолог развеяла миф о том, что для похудения нужно как можно меньше есть
Аллерголог Браун напомнила россиянам о том, что тополиный пух не является аллергеном
За I квартал 2023 года в Удмуртии доля убыточных компаний составила 29%

В России введён запрет на использование шипованных шин в летнее время

1:00
Авто

Постановлением правительства РФ в России теперь запрещено использовать "несезонную" резину на автомобилях: шипованные шины летом, и летние — в зимний период.

В России введён запрет на использование шипованных шин в летнее время
Фото: https://vianor-vologda.ru/

Соответствующий пункт появился в обновлённом списке "неисправностей и условий", при наличии которых эксплуатация автомобилей теперь будет запрещена.

"На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", — сказано в постановлении.

Уточняется, что шипованные шины должны быть в обязательном порядке установлены на все колёса автомобиля.

С текстом постановления можно ознакомиться на портале Официального опубликования правовых актов.

Постановление начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины
Украинское наступление началось: Медведев надел военную форму
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Последние материалы
В России введён запрет на использование шипованных шин в летнее время
Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом
Развожаев рассказал о жителе Севастополя, который сбил квадрокоптер подручными средствами
Дерматолог дала четыре простых совета по борьбе с запахом пота
Диетолог назвала мифом необходимость отказа от жирного, сладкого и мучного в процессе похудения
Полковник Макгрегор рассказал, что будут делать русские после разгрома ВСУ
Юрист объяснил, почему квартиры-студии — это незаконное жильё
Диетолог развеяла миф о том, что для похудения нужно как можно меньше есть
Аллерголог Браун напомнила россиянам о том, что тополиный пух не является аллергеном
За I квартал 2023 года в Удмуртии доля убыточных компаний составила 29%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников