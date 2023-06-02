Постановлением правительства РФ в России теперь запрещено использовать "несезонную" резину на автомобилях: шипованные шины летом, и летние — в зимний период.
Соответствующий пункт появился в обновлённом списке "неисправностей и условий", при наличии которых эксплуатация автомобилей теперь будет запрещена.
"На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", — сказано в постановлении.
Уточняется, что шипованные шины должны быть в обязательном порядке установлены на все колёса автомобиля.
С текстом постановления можно ознакомиться на портале Официального опубликования правовых актов.
Постановление начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.
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