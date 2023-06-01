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Лучшие автомобили, приобретенные россиянами в прошлом году: Lada Granta лидирует

3:24
Авто

Взгляд на самые популярные модели автомобилей в России и их цветовые предпочтения

В последние годы россияне отдают предпочтение модели Lada Granta, которая станет самым продаваемым автомобилем в 2022–2023 годах, сообщают эксперты онлайн-сервиса по покупке и продаже автомобилей "СберАвто". Большинство покупок приходится на седан Granta (52% случаев), за ним следует вариант лифтбек (34%). Наиболее предпочтительный цвет кузова — черный (40% покупок), на втором месте — серый (19%). Другие иностранные бренды, которые официально не импортируются, также попали в первую пятерку.

Лучшие автомобили, приобретенные россиянами в прошлом году: Lada Granta лидирует
Фото: wikipedia.org

Популярный выбор на втором месте

Hyundai Solaris занимает второе место в рейтинге, причем в четверти случаев предпочтение отдается белому цвету. Самыми востребованными моделями являются седаны 2014 и 2017 годов, оснащенные 123-сильным двигателем. Третье место занимает Kia Rio, также с белым кузовом (26% случаев) и моделями 2014, 2016 и 2020 годов выпуска. Вплотную за ним следует хэтчбек Ford Focus, доступный в черном и белом цветах, со 105-сильным двигателем и механической коробкой передач, выпущенный десять лет назад. Завершает пятерку лидеров 110-сильный Volkswagen Polo белого цвета (50% случаев), выпущенный в 2018 году.

Переход к кроссоверам: Volkswagen Tiguan лидирует

Среди кроссоверов самым востребованным автомобилем стал Volkswagen Tiguan. Россияне преимущественно выбирают черную версию (24%), оснащенную 170-сильным двигателем 2.0 и полным приводом. Kia Sportage также пользуется популярностью в серебристом и белом цветах (по 24%) со 150-сильным двигателем и полным приводом. Еще один популярный кроссовер — серый Nissan Qashqai (26%) со 144-сильным двигателем 2.0, бесступенчатой трансмиссией и полным приводом.

Toyota Camry и Skoda Octavia: Создавая свой след

Toyota Camry, доступная преимущественно в белом цвете (54%), привлекает покупателей, причем почти треть из них выбирает относительно новую модель седана 2021, оснащенную 181-сильным двигателем. Skoda Octavia пользуется популярностью у покупателей в версии 2018 года (21%) с белым кузовом и мощным 180-сильным двигателем 1,8.

В апреле продажи новых автомобилей в России выросли в 2,7 раза, достигнув 75 600 единиц, сообщает "Автостат". Однако важно отметить, что сравнение ведется с апрелем 2022 года, когда рынок практически стагнировал. Китайские бренды увеличили свою долю рынка до 44%, в то время как на отечественные бренды пришлось лишь 35% продаж.

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БАЗОВАЯ LADA GRANTA: РОССИЯНЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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