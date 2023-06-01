Объявлены цены на Faraday Future, специальная версия превысит $300 000

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Во время официального мероприятия, посвященного запуску Faraday Future FF 91, были обнародованы цены на роскошный электромобиль. Детали ценообразования были раскрыты для двух верхних комплектаций, а именно FF 91 2.0 Futurist и ограниченной серии FF 91 2.0 Futurist Alliance, выпущенной тиражом всего 300 экземпляров.

Фото: www.greencarreports. com/news/1131119_faraday-future-potentially-revived-with-geely-partnership-ipo-plan-ff91-production-soon

К сожалению, доступность не является характеристикой ни одной из этих комплектаций. Futurist предлагается по предложенной производителем розничной цене (MSRP) в 249 000 долларов, в то время как начальная MSRP для Futurist Alliance составляет 309 000 долларов. Однако ни в пресс-материалах Faraday, ни на их сайте нет упоминания о какой-либо стоимости доставки.

Несомненно, эти цены довольно высоки. Для сравнения, элитная комплектация Lucid Air Sapphire сопоставима с комплектацией Futurist и стоит $250 650, в то время как Air начального уровня стоит менее $100 000. Аналогично, Cadillac Celestiq находится в диапазоне $300 000 и предлагает глубокие возможности персонализации в отношении цветов, материалов и прочего, позиционируя себя как жизнеспособного конкурента таким брендам, как Rolls-Royce и Bentley.

Модели Futurist FF 91 оправдывают свою высокую цену впечатляющими техническими характеристиками. Каждая модель может похвастаться тремя двигателями, суммарная мощность которых составляет 1 050 лошадиных сил, а крутящий момент — 1 458 фунт-фут. Согласно заявлениям Faraday, эти мощные двигатели позволяют FF 91 разгоняться от 0 до 60 миль/ч за удивительные 2,27 секунды. Кроме того, запас хода также заслуживает похвалы, хотя и немного меньше, чем у большинства моделей Lucid: FF 91 способен преодолеть 381 милю на одной зарядке благодаря 142-киловаттному аккумуляторному блоку.

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All-Ability aiHypercar FF 91 2.0 Futurist Alliance| Faraday Future | FFIE