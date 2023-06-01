Toyota отзывает 96 000 моделей Corolla Cross из-за проблемы с подушками безопасности

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Toyota сделала официальное заявление об отзыве 96 000 единиц Corolla Cross SUV 2022 и 2023 годов выпуска в США. Данный отзыв касается негибридных моделей и касается подушки безопасности пассажира. Очевидно, существует производственный дефект, который может препятствовать надлежащему надуванию подушки безопасности со стороны пассажира. Очевидно, что такая неисправность может привести к дополнительным травмам в случае аварии, если подушка безопасности не сработает должным образом.

Фото: www.youtube .com/watch?app=desktop&v=8-YnI-UNMZc

Для решения этой проблемы Toyota проведет проверку автомобилей, подпадающих под отзыв, чтобы выявить неисправные компоненты приборной панели. При необходимости сервисные службы дилерских центров заменят эти компоненты на новые.

Кроме того, Toyota подчеркнула, что до тех пор, пока пострадавшие автомобили не пройдут проверку и/или ремонт, людям следует воздержаться от посадки на переднее пассажирское сиденье своих Corolla Cross. Компания намерена связаться с владельцами до конца июля, чтобы предоставить им информацию по этому вопросу. Владельцы также могут посетить сайт Toyota. com/recall или nhtsa. gov/recalls, чтобы проверить, затронут ли их автомобиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НОВЫЙ КРОССОВЕР ТОЙОТА за 2 млн. Цена Лада Ларгус в топе!