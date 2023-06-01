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Интерьер Volvo EX30 — это минимализм с умными приемами и саунд-баром

3:27
Авто

Volvo представила новое откровение о своем аккумуляторном электромобиле EX30, продемонстрировав дизайн интерьера, который действительно воплощает минималистский подход, на который делает упор Volvo. Уже довольно давно мы критикуем информационно-развлекательные экраны за то, что они напоминают планшеты, неуклюже прикрепленные к приборной панели. Однако расположенный по центру экран в EX30 не напоминает iPad, размещенный на приборной панели; скорее, он имеет поразительное сходство с настоящим планшетом, изящно лежащим на полке. Пока неясно, можно ли отсоединить экран от клипсоподобных опор по бокам.

Интерьер Volvo EX30 — это минимализм с умными приемами и саунд-баром
Фото: www.slashgear. com/1300332/volvo-ex30-interior-interview-design-sustainability-technology/

По словам автопроизводителя, вся необходимая информация представляется через 12,3-дюймовый вертикальный экран, несмотря на наличие небольшого изогнутого экрана, закрепленного на рулевой колонке за рулем. Мы предполагаем, что меньший экран служит индикатором выбора передач, если только он не предназначен для отображения кратких сведений, таких как скорость и навигация, подобно тому, что предлагает Volkswagen ID.4.

На большом экране предусмотрена настройка "Спокойствие", которая ограничивает отображаемое содержимое только основной информацией, позволяя окутать салон успокаивающим полумраком. Примечательно, что беспроводной Apple CarPlay впервые доступен в Volvo, что расширяет функциональность информационно-развлекательной системы.

Сама приборная панель может похвастаться уникальной особенностью — звуковой панелью, расположенной горизонтально в верхней части, прямо под лобовым стеклом. Эта звуковая панель похожа на те, которые обычно покупают для OLED-телевизоров.

Устройство — от Harman Kardon, хотя мы не знаем, входит ли оно в стандартную комплектацию или является опцией, специально разработанной для дополнения аудиосистемы Harman Kardon. Volvo утверждает, что EX30 станет первым серийным автомобилем, в котором будет установлен саунд-бар.

Выбор пал на него в первую очередь из-за встроенных динамиков, которые уменьшают количество проводов и создают дополнительное пространство. Фактически, саундбар является единственным источником звука в салоне, поскольку дверные панели, традиционно предназначенные для динамиков, превращены в отсеки для хранения.

Говоря о хранении, в EX30 реализовано несколько умных идей, навеянных аккумуляторным Nissan Ariya. Volvo сместила перчаточный ящик к центру приборной панели, что позволяет водителю удобно доставать его, не наклоняясь. Кроме того, центральная консоль может сдвигаться вперед и назад, обеспечивая легкодоступные подстаканники или дополнительное место для личных вещей. Органы управления стеклоподъемниками также расположены на центральной консоли, и мы надеемся, что они расположены на фиксированном сегменте, который не сдвигается. Volvo превзошел Ariya, встроив защитные стенки вокруг зоны хранения консоли на полу, что предотвращает скатывание мелких предметов. Кроме того, у задних пассажиров есть собственный ящик для хранения, который выдвигается из задней части центральной консоли.

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New Volvo EX30 2024 - FIRST LOOK: All-Electric SUV will be smaller than XC40
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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