2024 Range Rover Sport SV получит больше лошадей и технологии для их укрощения

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Представляем совершенно новый Range Rover Sport SV 2024 года, замечательный автомобиль, подвергшийся значительным усовершенствованиям. Его сердце было модернизировано, наполнив его новой силой и энергией. 4,4-литровый твин-турбо V8, дополненный 48-вольтовой гибридной системой, приводит этот внедорожник в движение с поразительной скоростью.

Фото: www.carandbike. com/news/2023-range-rover-sport-sv-teased-reveal-on-may-31-3206832

Обладая внушительной мощностью 626 лошадиных сил и впечатляющим крутящим моментом 553 фунт-фут, передаваемым через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, этот двигатель, созданный на базе BMW, превосходит своего предшественника, 5,0-литровый V8 с наддувом, на поразительные 59 л. с. и 37 фунт-фут крутящего момента.

Это делает Range Rover Sport SV самым мощным Range Rover из когда-либо созданных. Приготовьтесь к изумлению, ведь он разгоняется от 0 до 60 миль в час всего за 3,6 секунды и достигает максимальной скорости 180 миль в час.

Экстерьер Range Rover Sport SV претерпел значительные изменения, особенно заметные в обновленной передней фасции, которая не только визуально выделяется, но и обеспечивает улучшенное охлаждение двигателя.

От обновленных боковых порогов до четырехстворчатой выхлопной трубы, отделанной углеродным волокном, и изысканных деталей из углеродного волокна по всему салону — каждый аспект излучает изысканность и стиль. Более того, передний сплиттер служит двойной цели, поскольку его можно снять, чтобы увеличить угол подъезда внедорожника, демонстрируя его универсальность.

Учитывая невероятную скорость, на которую способен этот автомобиль, вполне естественно задуматься о том, как его вес влияет на его характеристики. Land Rover признает, что новый чистокровный автомобиль весит примерно 5 643 килограмма, включая стандартный капот из углеродного волокна.

Тем не менее, инженеры приняли различные меры для оптимизации маневренности. Передаточное число рулевого управления было увеличено с 17,5:1 до 13,6:1, что значительно улучшило рефлексы. Кроме того, новая пневматическая подвеска 6D включает в себя связанную гидравлическую систему, соединяющую амортизаторы в поперечном и поперечном направлениях.

Работающие от 48-вольтовой системы, эти гидравлические соединения эффективно контролируют продольный и поперечный крен, устраняя необходимость в механических стабилизаторах поперечной устойчивости. Впечатляет, что даже при пиковом боковом крене Sport SV в 1,1G кузов наклоняется не более чем на 4 градуса, что означает улучшение на 22%.

Это достижение тем более примечательно, что оно достигнуто на всесезонных шинах, а не на летних, которые ранее использовались на Sport SVR. Для достижения оптимальных характеристик водитель может включить новый режим SV, который опускает кузов более чем на полдюйма и обеспечивает большую гибкость в углах скольжения.

Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, Range Rover Sport SV оснащен более широкими шинами, установленными в шахматном порядке. Стандартные 23-дюймовые колеса оснащены резиной Michelin Pilot Sport All Season 4 с 285-ю секциями спереди и 305-ю секциями сзади. Чтобы остановить эту замечательную машину, используется специально разработанный комплект тормозов Brembo, причем передние суппорты ловко управляют восемью поршнями.

Range Rover также предлагает беспрецедентный вариант 23-дюймовых колес из углеродного волокна, что является первым в сегменте, и сопровождается выбором тормозов из углеродного композита. Эти колеса сбрасывают в общей сложности 78,5 фунтов, а тормоза снижают вес еще на 75 фунтов по сравнению с чугунными роторами. Каждый угол автомобиля снижает вес более чем на 38 фунтов, что значительно повышает общую производительность

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2024 Range Rover Sport SV Revealed With 626 Horsepower