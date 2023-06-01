Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поплавская рассказала, как Пугачёва избавилась от детей: "Оказалось невыгодно"
Астролог Сафронова рассказала, как справиться с эмоциями до и после полнолуния 4 июня
Охлобыстин отреагировал на телевизионные новости: "Ну собственно, всё идёт по плану"
Зеленский предложил журналистке задать ему вопрос на русском языке
Появилось продолжение "чёрного списка" артистов и известных россиян, "спонсирующих ВСУ"
Кадры отражения попытки прорыва и уничтожения ВСУ на границе Белгородской области
Таблоид: украинский депутат Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили
В Московский театр "Школа современной пьесы" пришел Красавец мужчина
На ставропольского автоблогера могут завести уголовное дело за неуплату налогов

Почему российские водители вынуждены менять масло чаще, чем в Европе

3:36
Авто

Практика технического обслуживания автомобилей различается в разных регионах и у разных производителей автомобилей. В России большинство автопроизводителей придерживаются стандартного интервала замены масла в 15 000 км, но есть и исключения. Toyota и наш отечественный УАЗ сократили интервал замены до 10 000 км, дизельные модели Mercedes-Benz также придерживаются этого графика. Интересно, что бензиновые варианты по-прежнему сохраняют интервал в 15 000 км.

Почему российские водители вынуждены менять масло чаще, чем в Европе
Фото: архив

Однако в Европе интервалы обслуживания некоторых моделей заметно длиннее. Например, VW Tiguan требует замены смазки и фильтров раз в два года или при пробеге 30 000 км, в то время как Nissan Qashqai допускает замену каждые 20 000 км. Autonews сообщает, что Toyota Corolla обслуживается с интервалом 15 000 км в Европе, в то время как в США этот интервал увеличивается до 16 000 км. В России, напротив, рекомендуемый интервал остается на уровне 10 000 км.

Автопроизводители оправдывают эти расхождения, подчеркивая суровые условия эксплуатации в России. Например, Toyota имеет собственную классификацию дорог, согласно которой российские дороги считаются наиболее суровыми, что требует более короткого интервала замены.

Эксперты объясняют сокращение интервалов быстрым старением моторного масла под влиянием таких факторов, как перепады температур, длительный холостой ход и некачественный бензин.

Положительным моментом является то, что качество топлива в России улучшается. Представители нескольких нефтяных компаний утверждают, что российское топливо находится на одном уровне с европейским и даже экспортируется в Европу. Опасения по поводу некачественного бензина актуальны только на небрендированных заправках.

Производители нефти также выражают уверенность в качестве своей продукции. Например, компания Mobil провела двухлетний ресурсный тест на автомобилях такси, включая Skoda Octavia и Mercedes-Benz E200, продемонстрировав, что при использовании высококачественного масла интервалы замены могут быть увеличены до 20 000 км даже при интенсивной эксплуатации.

Так почему же автовладельцам все еще приходится доплачивать? Мы считаем, что автопроизводители просто принимают меры предосторожности. С ростом использования двигателей малого объема масло в таких двигателях работает на пределе своих возможностей, особенно в жаркую погоду и в пробках. Поскольку большинство автомобилей эксплуатируется в мегаполисах, увеличение интервала может привести к повсеместным проблемам с двигателем. При большой нагрузке смазка быстро разрушается, и неспособность заменить ее неизбежно приведет к отказу двигателя.

Отсутствие четких критериев для определения тяжелых условий эксплуатации — еще одна проблема. Если водитель часто ездит по пыльным дорогам, буксирует прицепы или занимается внедорожной ездой, ему придется менять масло даже чаще, чем каждые 15 000 км. В Европе, где много ровных дорог, нагрузка на компоненты автомобиля значительно снижается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как часто нужно менять масло? Все про интервалы замены
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Последние материалы
Охлобыстин отреагировал на телевизионные новости: "Ну собственно, всё идёт по плану"
Почему российские водители вынуждены менять масло чаще, чем в Европе
Зеленский предложил журналистке задать ему вопрос на русском языке
Появилось продолжение "чёрного списка" артистов и известных россиян, "спонсирующих ВСУ"
Кадры отражения попытки прорыва и уничтожения ВСУ на границе Белгородской области
В Московский театр "Школа современной пьесы" пришел Красавец мужчина
Таблоид: украинский депутат Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили
На ставропольского автоблогера могут завести уголовное дело за неуплату налогов
Французский политик Филиппо рассказал, на что готов Зеленский ради вступления в НАТО
InfoBrics: обвал доллара начался — Россия с партнёрами атаковали американскую валюту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников