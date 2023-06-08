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Накачать колесо от двигателя автомобиля: советский вариант решения проблемы

2:41
Авто

Многие не помнят, каким обилием интригующих приспособлений обладали некоторые советские автомобили, позволявших быстро ремонтировать и регулировать их на месте из-за полного отсутствия сервисных центров. Среди этого огромного ассортимента устройств выделялось "Устройство для подкачки шин" для таких моделей, как ГАЗ.

Накачать колесо от двигателя автомобиля: советский вариант решения проблемы
Фото: max-vps. ru/different/kak-ustroena-avtopodkacka-koles.html

Это устройство представляло собой длинный шланг, протянутый из моторного отсека ко всем колесам, с резьбой, напоминающей свечи зажигания, с одной стороны и ниппелем — с другой. Его использование было довольно простым. Вкрутив шланг в свободное место, оставшееся после снятой свечи зажигания, и запустив двигатель, можно было привести в действие отключенный поршень, который работал как насос. Поршень втягивал воздух во время хода вниз и с силой подавал его в шину во время хода вверх.

В контексте современных автомобилей использование такого устройства представляется крайне маловероятным. В узких и глубоких свечных колодцах не поместилось бы громоздкое советское приспособление. Кроме того, необходимо было бы тщательно соблюдать последовательность процедур, чтобы предотвратить любые повреждения. Тем не менее, этот метод остается эффективным для более простых двигателей.

В качестве альтернативы свечному приспособлению можно использовать преобразователь с внутренним клапаном, подобным тому, который имеется в манометре. Хотя поток воздуха может быть слабее, он все равно будет гарантирован. Однако при использовании этого метода придется возить в багажнике старый манометр и шланг с насадкой для подкачки шин. Сомнительно, что у многих водителей есть такие приспособления.

В наше время поднять руку и попросить помощи у коллег-автомобилистов — гораздо более жизнеспособный вариант. Среди десятка проезжающих мимо автомобилей, по крайней мере, половина, скорее всего, имеет автомобильный компрессор для подкачки шин. Нет необходимости прибегать к самодельным решениям.

Даже лучше, если перед отправлением в длительное путешествие вы заранее подготовитесь к этому.

Обязательно проверьте и накачайте запасное колесо (еще разумнее взять с собой дополнительное, так как двойные проколы — не редкость). Возьмите с собой ремонтный набор или жидкость для заделки проколов. И, конечно, имейте в своем распоряжении домкрат, набор инструментов для установки колес и воздушный насос. Приняв все эти меры предосторожности, вы можете смело отправляться в любое путешествие.

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Можно ли НАКАЧАТЬ колесо ДВИГАТЕЛЕМ? РЖ#13
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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