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Кто и как зарабатывает хорошие деньги, скупая старый антифриз

3:36
Авто

Когда приходит время разбираться со старой охлаждающей жидкостью после ее замены в двигателе вашего автомобиля, автовладельцы часто сталкиваются с недоуменным вопросом: что делать с этой жидкостью? Просто вылить на землю — не вариант, поскольку основные компоненты большинства охлаждающих жидкостей, этиленгликоль или пропиленгликоль, считаются токсичными веществами.

Кто и как зарабатывает хорошие деньги, скупая старый антифриз
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

В прошлом некоторые люди выливали старую охлаждающую жидкость в унитаз, что не является идеальным решением, несмотря на то, что этиленгликоль может служить источником питания для микроорганизмов "активного ила", используемого на станциях очистки сточных вод.

Однако добавки и потенциальная ржавчина в антифризе могли оказать негативное воздействие на систему очистки воды. Как правило, выливать использованную жидкость в канализацию запрещено. Какие же существуют альтернативы?

Интересно, что находчивые люди нашли прибыльный бизнес в утилизации этих отработанных жидкостей. Задумывались ли вы когда-нибудь, что автосервисы тайно выбрасывают слитую охлаждающую жидкость после ремонта двигателя в ближайший водоем?

Они собирают и транспортируют ее в специализированные компании, объявления которых можно легко встретить в Интернете. В Москве, например, тонну (или кубометр) старой охлаждающей жидкости можно продать за 5 000 рублей, если вы являетесь оптовым продавцом этого "сокровища".

Однако если у вас имеется меньший объем отработанной СОЖ, то за ее утилизацию, возможно, придется заплатить дополнительную плату. При объеме менее 100 литров физическим лицам, возможно, придется заплатить перерабатывающей организации до 50 рублей за литр. Понятно, что мало кто из автовладельцев станет возиться с утилизацией старой жидкости самостоятельно, скорее всего, они отвезут охлаждающую жидкость в автосервис, оставив ее утилизацию головной болью сервисного центра.

Между тем, утилизаторы охлаждающей жидкости не просто покупают старую жидкость, чтобы захоронить ее. Они очищают ее от твердых частиц и примесей, а затем извлекают из нее этиленгликоль.

Для справки, оптовые цены на этот химикат сегодня составляют около 30 рублей за килограмм. Сравните это с ранее упомянутыми 5 000 рублей за 1 000 кг отработанной охлаждающей жидкости, учитывая, что охлаждающие жидкости обычно содержат 50-70% этиленгликоля.

Продажа этого вещества в качестве сырья может показаться изначально выгодной, но это еще не вся история. Гораздо интереснее превратить его в готовый продукт и продать его по значительно более высокой цене. Например, переработать его обратно в антифриз или теплоноситель для системы отопления загородного дома.

Кстати, розничная цена за 20 килограммов такого теплоносителя в строительных магазинах столицы составляет не менее 2500 рублей. Да, в его состав входят определенные присадки, придающие жидкости щелочные свойства, но в его составе всего 50% этиленгликоля. Это отличная возможность для бизнеса: покупать сырую жидкость по 5 000 рублей за 1 000 килограммов, очищать ее, добавлять химикаты, а потом продавать эту же жидкость конечному потребителю по 5 000 рублей за 40 килограммов!

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Какой антифриз лучше заливать: красный, зеленый или синий?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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