Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анна Ван Денски: уловка генсека НАТО Столтенберга вызвала тревогу и беспокойство в Киеве
Эксперт по городскому транспорту Ян считает тестирование беспилотных такси в Москве опасным
Вяленый помидор в 14 раз калорийней свежего: 5 невероятных фактов о помидорах
Глава Минпромторга предположил, что чиновники могут пересесть на Lada Aura. Но не все
Диетолог Алдонина дала три совета желающим похудеть после 50 лет
Генерал-майор Иван Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении
People's World: США и НАТО готовят крупнейшую в истории провокацию у Калининграда
EADaily: поспешность Германии обернулась уничтожением переданного Украине комплекса ПВО
Глава Крыма Аксёнов ждёт от Киева новых попыток контрнаступления

Зачем опытные автомеханики заматывают отвертку изолентой

Авто

Отличить опытного мастера от любителя "сделай сам" можно, если понаблюдать за его инструментами. Набор инструментов опытного профессионала не только ухожен и разнообразен, но и приспособлен к конкретным целям и задачам. Если назначение гаечных ключей и торцевых головок понятно, то зачем обматывать отвертки, особенно современные, изолентой, можно только гадать. Неужели просто для лучшего захвата и предотвращения скольжения?

Зачем опытные автомеханики заматывают отвертку изолентой
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Интересно, что реальность, стоящая за этой практикой, гораздо более увлекательна. Электрические неисправности и короткие замыкания не ограничиваются подержанными автомобилями или старыми гаражами; они могут возникать и в современном оборудовании.

Одно неуклюжее движение или кратковременная ошибка могут привести к потенциально смертельному поражению электрическим током при работе с напряжением 220 вольт. Даже 12-вольтовый автомобильный аккумулятор может стать причиной нежелательного опыта, не говоря уже о бесчисленных проводах, которые могут "искрить" внутри автомобиля, особенно осенью. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, опытные мастера берут дело в свои руки, не полагаясь только на инструменты, предоставляемые производителями, но и добавляя дополнительную изоляцию как на кончик отвертки, так и на часть рукоятки.

Вершиной этой практики является синяя электрическая лента, которая служит символом надежности. Мастера часто обматывают всю металлическую часть отвертки и верхнюю часть рукоятки, оставляя открытым лишь небольшой участок наконечника. Хотя это может быть не очень привлекательно с визуальной точки зрения и имеет тенденцию быстро портиться и отслаиваться, это помогает в работе. Кроме того, затраты на эту модификацию минимальны, что делает ее блестящим и простым решением.

Тем не менее, существует еще более сложная альтернатива — черная тканевая лента, которая не только обеспечивает изоляцию, но и улучшает сцепление, полностью исключая скольжение. Более того, использование такого инструмента зимой обеспечивает повышенный комфорт и тактильное удовлетворение. Благодаря прочным клеящим свойствам, она также может похвастаться значительно большим сроком службы. Однако, как и его синий аналог, он со временем изнашивается.

Есть еще более впечатляющий вариант! Используя несколько комплектов термоусадочных трубок, можно надеть их на металлическую часть отвертки и нагреть с помощью плиты, теплового пистолета или даже зажигалки. Этот тип изоляции работает так же хорошо, как синяя электрическая лента — да, альтернативы существуют — но его эстетическая привлекательность значительно выше, и он переживет другие варианты в обсуждении инструментов.

Новичок, который еще не сталкивался с особенностями российского ремонта, может возразить, что такие модификации ухудшают внешний вид инструмента, придают ему "самодельный" вид и наводят на мысль о его устарелости. Они могут возразить, что для любых электромонтажных работ достаточно современных инструментов прямо с завода, и что нужно использовать специализированные отвертки. Однако всегда лучше перестраховаться, принять меры предосторожности, чем упустить потенциальный риск и получить травму. В конце концов, в этом и заключается суть опыта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Изолента автоэлектрика
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Последние материалы
15 способов отличить натуральный кофе от подделки
Глава Крыма Аксёнов ждёт от Киева новых попыток контрнаступления
После гибели россиянина в египетской Хургаде закроют все пляжи
EADaily: в Абхазии в 20 раз увеличили размер штрафа за купальники
Арышев: в бою против Джонса у Павловича неплохие шансы победить
РИА Новости: съевшая россиянина на пляже в Хургаде акула поймана
Как бутылкой и клеем убрать вмятину на кузове машины
Россиянка рассказала, как в отелях Египта расселяют русских и украинских туристов
В Харькове, Запорожье и Днепропетровске переполнены больницы ранеными после контрнаступа
Al-Monitor: наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину сразу после визита госсекретаря США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников