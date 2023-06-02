Как не расколоть диск и не порвать шину, попав в яму

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В типичном сценарии представьте себе водителя, который внезапно увидел выбоину, но, увы, слишком поздно, чтобы быстро среагировать. Срабатывают рефлексы, и они отчаянно жмут на тормоза, но, увы, тормозной путь оказывается недостаточным, и колесо погружается в страшную глубину выбоины. Что дальше? Ну, если фортуна будет к ним благосклонна, они могут отделаться лишь заметной выпуклостью на боковине. Однако в худшем случае им придется решать сложную задачу по замене не только легкосплавного диска, но и разорванной шины, острый край которой представляет постоянную угрозу для неумолимого асфальта.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Давайте углубимся в сферу возможностей и выясним, существуют ли средства, позволяющие смягчить ущерб, наносимый таким нежелательным и непредвиденным столкновением. Становится очевидным, что энергия, высвобождаемая при ударе, сначала проходит через протектор и боковину шины, а затем распространяется по ободу колеса.

Одновременно с этим компоненты подвески, а именно пружины и амортизаторы, подвергаются сжатию. В свете этого, чтобы спасти колесо, необходимо выбрать шину со значительно увеличенным профилем: чем больше, тем лучше. Более того, конструкция боковины шины играет ключевую роль в этом деле; чем более жесткой и упругой она окажется, тем меньше вероятность того, что она подвергнется разрывам или появлению неприглядных выпуклостей.

Поэтому рекомендуется выбирать модели шин с индексом XL, означающим наличие усиленной боковины. Что касается шин с пониженным сопротивлением качению, которые якобы дают такие преимущества, как уменьшение расхода топлива и улучшенную управляемость, то следует проявлять осторожность и избегать их, поскольку их структура, как правило, довольно хрупкая.

Даже спортивные шины, несмотря на их репутацию, способную выдерживать повышенные нагрузки и грозные температуры, не застрахованы от выбоин. Конструкция этих чудес "высокопроизводительной резины" может позволить им выдержать самые суровые условия, но их уязвимость к боковым ударам нельзя упускать из виду.

Переходя к колесам, мы видим интригующий контраст. В отличие от шин, колеса должны обладать определенной степенью податливости. В конце концов, если обычный и бюджетный штампованный диск получит повреждения, его можно спасти с помощью искусства забивания и рихтовки. Однако такая тактика не работает, когда речь идет о легкосплавных дисках. После сильного удара они либо разлетаются на куски, либо деформируются. В любом случае замена становится неизбежной, поскольку удар нарушает сложную металлическую структуру, делая колесо подверженным дальнейшему разрушению при последующих столкновениях с выбоинами.

Кроме того, безопасность колес также частично лежит на плечах компетентности водителя. При столкновении с высокой скоростью можно сделать смелый прыжок через коварную выбоину, тем самым смягчив последствия столкновения. Однако стоит отметить, что хотя такой маневр может снизить нагрузку на колеса, компоненты подвески, включая втулки, подшипники ступиц и другие жизненно важные элементы шасси, неизбежно испытывают большую нагрузку. Однако углубление в эту интригующую тему требует отдельной статьи.

Опытные водители и ярые любители гонок владеют хитрым приемом, когда они обнаруживают впереди выбоину. Вместо того чтобы поддаться панике, они предпочитают ускориться, эффективно разгружая переднюю подвеску автомобиля. При должном мастерстве и изяществе эта техника дает им удивительную способность "скользить" по выбоине, защищая колесо от опасности и сохраняя его в целости, как бы бросая вызов шансам, которые были поставлены против них.

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Почему разлетаются колесные диски на ямах!