Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков объяснил, почему нет наступления ВСУ: пытаются растащить оборону
Названы фрукты, которые помогают бороться с раком и деменцией
Bloomberg: Британия тайком от всех пытается восстановить отношения с Китаем
РИА Новости: США уверены, что удовлетворили потребности Киева для наступления
Названы продукты, улучшающие память
РВ: под Артёмовском уничтожен музыкант Подыбайло
Как правильно ухаживать за благородными лилиями
Как правильно пить чай
Свыше 100 боевиков ВСУ погибли сегодня на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях

Как не расколоть диск и не порвать шину, попав в яму

4:06
Авто

В типичном сценарии представьте себе водителя, который внезапно увидел выбоину, но, увы, слишком поздно, чтобы быстро среагировать. Срабатывают рефлексы, и они отчаянно жмут на тормоза, но, увы, тормозной путь оказывается недостаточным, и колесо погружается в страшную глубину выбоины. Что дальше? Ну, если фортуна будет к ним благосклонна, они могут отделаться лишь заметной выпуклостью на боковине. Однако в худшем случае им придется решать сложную задачу по замене не только легкосплавного диска, но и разорванной шины, острый край которой представляет постоянную угрозу для неумолимого асфальта.

Как не расколоть диск и не порвать шину, попав в яму
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Давайте углубимся в сферу возможностей и выясним, существуют ли средства, позволяющие смягчить ущерб, наносимый таким нежелательным и непредвиденным столкновением. Становится очевидным, что энергия, высвобождаемая при ударе, сначала проходит через протектор и боковину шины, а затем распространяется по ободу колеса.

Одновременно с этим компоненты подвески, а именно пружины и амортизаторы, подвергаются сжатию. В свете этого, чтобы спасти колесо, необходимо выбрать шину со значительно увеличенным профилем: чем больше, тем лучше. Более того, конструкция боковины шины играет ключевую роль в этом деле; чем более жесткой и упругой она окажется, тем меньше вероятность того, что она подвергнется разрывам или появлению неприглядных выпуклостей.

Поэтому рекомендуется выбирать модели шин с индексом XL, означающим наличие усиленной боковины. Что касается шин с пониженным сопротивлением качению, которые якобы дают такие преимущества, как уменьшение расхода топлива и улучшенную управляемость, то следует проявлять осторожность и избегать их, поскольку их структура, как правило, довольно хрупкая.

Даже спортивные шины, несмотря на их репутацию, способную выдерживать повышенные нагрузки и грозные температуры, не застрахованы от выбоин. Конструкция этих чудес "высокопроизводительной резины" может позволить им выдержать самые суровые условия, но их уязвимость к боковым ударам нельзя упускать из виду.

Переходя к колесам, мы видим интригующий контраст. В отличие от шин, колеса должны обладать определенной степенью податливости. В конце концов, если обычный и бюджетный штампованный диск получит повреждения, его можно спасти с помощью искусства забивания и рихтовки. Однако такая тактика не работает, когда речь идет о легкосплавных дисках. После сильного удара они либо разлетаются на куски, либо деформируются. В любом случае замена становится неизбежной, поскольку удар нарушает сложную металлическую структуру, делая колесо подверженным дальнейшему разрушению при последующих столкновениях с выбоинами.

Кроме того, безопасность колес также частично лежит на плечах компетентности водителя. При столкновении с высокой скоростью можно сделать смелый прыжок через коварную выбоину, тем самым смягчив последствия столкновения. Однако стоит отметить, что хотя такой маневр может снизить нагрузку на колеса, компоненты подвески, включая втулки, подшипники ступиц и другие жизненно важные элементы шасси, неизбежно испытывают большую нагрузку. Однако углубление в эту интригующую тему требует отдельной статьи.

Опытные водители и ярые любители гонок владеют хитрым приемом, когда они обнаруживают впереди выбоину. Вместо того чтобы поддаться панике, они предпочитают ускориться, эффективно разгружая переднюю подвеску автомобиля. При должном мастерстве и изяществе эта техника дает им удивительную способность "скользить" по выбоине, защищая колесо от опасности и сохраняя его в целости, как бы бросая вызов шансам, которые были поставлены против них.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему разлетаются колесные диски на ямах!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Последние материалы
Названы фрукты, которые помогают бороться с раком и деменцией
Bloomberg: Британия тайком от всех пытается восстановить отношения с Китаем
РИА Новости: США уверены, что удовлетворили потребности Киева для наступления
Названы продукты, улучшающие память
Как не расколоть диск и не порвать шину, попав в яму
РВ: под Артёмовском уничтожен музыкант Подыбайло
Как правильно ухаживать за благородными лилиями
Как правильно пить чай
Свыше 100 боевиков ВСУ погибли сегодня на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях
Врач-терапевт Людмила Лапа проинформировала, как снизить уровень холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников